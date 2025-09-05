Так могли звать викингов: эти популярные в Украине имена имеют скандинавское происхождение

Около двух миллионов украинцев носят эти имена

Не каждый задумывается о том, что каждая без исключения фамилия и имя в Украине имеет богатую и интересную историю. В частности, сразу три очень популярных на сегодняшний день в Украине имени пришли из Скандинавии.

Что это за имена, и сколько человек их носит на сегодняшний день в Украине, — "Телеграф" разобрался ниже.

Ольга. Это имя возникло от древнескандинавского "Helga", что значит "священная", "святая". Оно является седьмым по распространению во всей Украине, по состоянию на 2024 год его носит более 962 тысяч украинок.

Распространение имени Ольга в Украине

Игорь. Это имя носит более 470 тысяч украинцев, при этом чаще всего его можно встретить во Львовской и Тернопольской областях. Возникло имя от скандинавского "Ingvarr", что дословно можно перевести как "под покровительством бога достатка Инга".

Распространение имени Игорь в Украине

Олег. Это мужская форма имени "Ольга", которая возникла от скандинавского "Helgi" и тоже значит "святой", "священный". Это имя носит почти 400 тысяч украинцев по состоянию на сегодняшний день.

Распространение имени Олег в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие имена самые распространенные в Украине по состоянию на 2024 год.