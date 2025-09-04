Забудьте про Машу, Дашу та Наташу: як правильно звучать ці імена українською

Експерт пояснила, як правильно звертатися до українок

В українській мові є багато слів, з написанням чи вимовою яких виникають деякі проблеми. Те саме стосується і імен, адже дуже багато російських форм, наприклад: Маша, Даша, Лєна, Свєта і так далі.

Наталія Гевко у проєкті "Як правильно" розповіла, як потрібно писати розмовні форми жіночих імен. Для кожного існує кілька варіантів.

Наприклад:

Наташа — Ната, Наталка, Наталя.

Маша – Маруся, Марічка чи Марійка.

Даша — Дара, Даруся, Дарця чи Даринка.

Катюша — Катруся, Катря або Катеринка.

Іріша — Руся, Іринка, Оріся, Орінка.

Крістіна – Христя, Христина.

Анюта – Ганнуся, Ганя, Ганця. До речі, це ім’я єврейського походження і прийшло в грецьку з івриту, тому Ганна набагато ближче до оригіналу, ніж Анна.

Імена Лєна, Альона та Свєта не годяться з погляду української фонетики та морфеміки. А вже Оленка та Світланка звучать по-українськи.

"Світлана українською мовою може скорочувати до Лана, а Оленка — до Лена (не Лєна)", — каже експерт.

Також українській мові притаманні скорочення жіночих форм імен із закінченнями "ця", наприклад: Ганця, Янця, Дарця, Вірця, Юльця, Ольця, Гальця, Любця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що написання жіночого імені "Ганна" чи "Анна" викликають суперечки серед мовознавців. Хоча ці два варіанти виглядають майже ідентичними, все ж вони відрізняються. Експерт Олександр Авраменко детально зупинився на особливостях імені Ганна/Анна.