Ці українські прізвища змусять червоніти навіть дорослих: перевірте серед них своє

Сотні українських сімей досі носять прізвища, які в сучасному контексті звучать як жарт, але мають глибоке історичне коріння

Українські прізвища милозвучні і мають велику історію. Деякі навіть можуть здивувати. Серед багатої спадщини українських родових імен трапляються такі, що викликають усмішку або подив у сучасників, проте кожне з них має глибоке історичне коріння та цікаву етимологію.

"Телеграф" розповість детальніше. Мова йтиме за такі прізвища: Вагіна, Пісюк, Пісько, Дупа.

Прізвище Вагіна — від річки до родового імені

Прізвище Вагіна, ймовірно, є жіночою формою російського прізвища Вагін, яке має кілька можливих варіантів походження: від народної форми імені Євагрій (Вага), від застарілого слова "вага" або "вагівниця", або від назви річки Вага.

Згідно з даними абсолютного поширення прізвища, носіїв цього родового імені налічується 471 особа по всій Україні. Найбільша концентрація спостерігається в центральних та східних регіонах країни, зокрема помітні скупчення у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській областях, а також у Криму. Поодинокі випадки зафіксовані майже в усіх областях України.

Дупа — це коли прізвище не те, що здається

Прізвище "Дупа" має зовсім інше значення, ніж може здатися на перший погляд. Воно походить від давньослов'янського кореня, що означав "поглиблення", "ямку" або топографічну особливість місцевості.

Це прізвище є досить рідкісним — його носіями є лише 54 особи в Україні. Географія поширення показує чітку концентрацію у північно-центральних областях, особливо у Чернігівській, Сумській та прилеглих регіонах, з поодинокими випадками у Луганській області та Криму.

Від посту до прізвища

Прізвище "Пісько" найімовірніше є прізвиськом, що походить від слова "піст", "пісний" або пов'язане з пішими людьми, і могло стосуватися віросповідання, зовнішнього вигляду або роду діяльності людини.

Носіями цього прізвища є 64 особи по всій Україні. Найпримітніше, що основна концентрація спостерігається у західних областях — Закарпатській та Львівській, з невеликими осередками на півдні країни.

Мали хороший голос і утворили прізвище

Прізвище "Пісюк" є варіантом прізвища Піскун і походить від дієслова "пищати", що означає бути народженим з високим голосом або мати певні голосові особливості. Це прізвище могло закріпитися за новонародженими або дорослими, які мали високий голос.

Серед усіх досліджуваних прізвищ "Пісюк" є найрідкіснішим — його носять лише 12 осіб в Україні. Географічно воно представлене точково: основні носії проживають у Миколаївській області та на Луганщині, з поодинокими випадками в інших регіонах.

