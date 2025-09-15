Влетить у копієчку. Скільки грошей треба викласти за кремацію в Україні

Є кілька випадків, коли в кремації можуть відмовити

Дедалі частіше українці обирають кремацію як спосіб поховання людини. Однак ця послуга має чималу ціну, яка може сягати навіть 20 тисяч грн.

"Телеграф" розповість, скільки зараз коштує кремація в Україні і чи можна на чомусь заощадити. Зауважимо, що у кожному місті своя ціна, яка може досить сильно відрізнятись.

Кремація — це альтернатива звичному похованню труни у землю на цвинтарі. Вона характеризується спаленням тіла померлого у крематорії та отримання праху, який поміщають в урну. Отриманий прах можна поховати на цвинтарі, залишити вдома чи десь розвіяти.

Крематорій в Харкові

Вартість кремації в Україні

Ціна кремації коливається приблизно від 4500 грн до 20000 грн. Вона залежить від пакета послуг, міста та наявності додаткових опцій, таких як оренда залу для прощання тощо. Мінімальний пакет кремації містить спалення тіла та оформлення документації, включаючи супровід процесу, транспортування тіла та урни.

Що входить в кремацію:

Спалення тіла, яке може коштувати від 4500 грн.

яке може коштувати від 4500 грн. Труна, її ціна від 1600 грн. Однак є певні ритуальні салони, які надають послугу оренди труни, аби не купувати її.

її ціна від 1600 грн. Однак є певні ритуальні салони, які надають послугу оренди труни, аби не купувати її. Транспортування. Тут ціна повністю залежить від кілометражу і стартує від 600 грн в місті.

Тут ціна повністю залежить від кілометражу і стартує від 600 грн в місті. Урна для праху може коштувати від 900 грн до 5000 грн. Це залежить від матеріалу, оздоблення тощо.

може коштувати від 900 грн до 5000 грн. Це залежить від матеріалу, оздоблення тощо. Оформлення документів. Ціна зазвичай індивідуальна, але стартує від 500 грн.

Ціна зазвичай індивідуальна, але стартує від 500 грн. Додаткові послуги. У них входить бальзамування, макіяж, оренда залу для прощання та інші ритуали.

Додамо, що за термінову кремацію слід буде доплатити, а загалом ціна по містах різниться від 500 до 2000 грн мінімум. За даними порталу ritualhelper, вартість кремації в Києві сягає 12 тисяч грн, в Одесі — 10 тисяч та Харкові теж 12 тисяч грн.

Крематорій в Києві

Ціна кремації в Києві

Ціна кремації в Одесі

Де в Україні крематорії

В Україні є лише три крематорії: у Києві (вул. Байкова, 16), Харкові (вул. Динамівська, 5) та Одесі (вул. Таїрова, 1). При цьому ціна для жителів цих міст буде нижча, адже витрати на транспортування мінімальні. Так, до прикладу, кремувати людину зі Львова у Києві (найближча локація) коштує 18 тисяч грн.

Ціна кремації у Львові

Чи можуть відмовити в кремації

Так, усі крематорії мають два обмеження. Одне з них — якщо людина важить більше 180 кг, друге — якщо це кримінальний випадок, прокуратура не дає дозвіл на кремацію, можливий тільки похорон.

