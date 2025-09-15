Влетит в копеечку. Сколько денег нужно выложить за кремацию в Украине

Есть несколько случаев, когда в кремации могут отказать

Все чаще украинцы выбирают кремацию как способ захоронения человека. Однако эта услуга имеет большую цену, которая может достигать даже 20 тысяч грн.

"Телеграф" расскажет, сколько сейчас стоит кремация в Украине и можно ли на чем-то сэкономить. Заметим, что в каждом городе своя цена, которая может сильно отличаться.

Кремация – это альтернатива привычному захоронению гроба в землю на кладбище. Она характеризуется сожжением тела умершего в крематории и получении праха, который помещают в урну. Полученный прах можно похоронить на кладбище, оставить дома или развеять.

Стоимость кремации в Украине

Цена кремации колеблется примерно от 4500 грн до 20000 грн. Она зависит от пакета услуг, города и наличия дополнительных опций, таких как аренда зала для прощания. Минимальный пакет кремации содержит сожжение тела и оформление документации, включая сопровождение процесса, транспортировку тела и урны.

Что входит в кремацию:

Сожжение тела может стоить от 4500 грн.

может стоить от 4500 грн. Гроб, его цена от 1600 грн. Однако есть определенные ритуальные салоны, которые предоставляют услугу аренды гроба, чтобы не покупать его.

его цена от 1600 грн. Однако есть определенные ритуальные салоны, которые предоставляют услугу аренды гроба, чтобы не покупать его. Транспортировка. Здесь цена полностью зависит от километража и стартует от 600 грн в городе.

Здесь цена полностью зависит от километража и стартует от 600 грн в городе. Урна для праха может стоить от 900 до 5000 грн. Это зависит от материала, отделки и т.п.

может стоить от 900 до 5000 грн. Это зависит от материала, отделки и т.п. Оформление документов. Цена обычно индивидуальна, но стартует от 500 грн.

Цена обычно индивидуальна, но стартует от 500 грн. Дополнительные сервисы. В них входят бальзамирование, макияж, аренда зала для прощания и другие ритуалы.

Добавим, что за срочную кремацию нужно будет доплатить, а в целом цена по городам отличается от 500 до 2000 грн минимум. По данным портала ritualhelper, стоимость кремации в Киеве составляет 12 тысяч грн, в Одессе — 10 тысяч и Харькове тоже 12 тысяч грн.

Где в Украине крематории

В Украине есть только три крематория: в Киеве (ул. Байкова, 16), Харькове (ул. Динамовская, 5) и Одессе (ул. Таирова, 1). При этом цена для жителей этих городов будет ниже, ведь затраты на транспортировку минимальны. Так, например, кремировать человека из Львова в Киеве (ближайшая локация) стоит 18 тысяч грн.

Могут ли отказать в кремации

Да, все крематории имеют два ограничения. Один из них — если человек весит более 180 кг, второй — если это криминальный случай, прокуратура не дает разрешение на кремацию, возможны только похороны.

