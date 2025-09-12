50 років прощань: цей футуристичний крематорій був першим в Україні (фото, відео)

Через брак місць для поховань кремація може стати альтернативою.

Якщо крематорій у Харкові більше схожий на коробку, то Київський крематорій — справжній витвір архітектури. Його збудували ще за часів Радянського союзу — він став першим в Україні. Та попри все, довгий час кремація, як спосіб поховання не мала попиту в Україні. З одного боку через культурні та релігійні традиції, з іншого — через певну рідкісність.

Перший крематорій в Києві відкрили у 1975 році, пізніше — у Харкові (1977) та Одесі (1988). Наразі ситуація із місцем для поховань у великих містах критична, тож кремація стала альтернативою класичному способу поховання тіл. Наразі ведеться будівництво крематорію у Львові. На деяких кладовищах у містах де крематоріїв немає, є спеціальні місця для зберігання урн — колумбарії.

Кремація стала більш потрібною і через матеріальні причини. При такому способі витрати на поховання нижчі, а померлого члена родини можна поховати на родинному місці кладовища. В Україні кремацію поєднують із традиційними обрядами — відспівуванням та поминками, однак вона досі не настільки розповсюджена.

Найстаріший крематорій України — в яких умовах прощаються з померлими

Крематорій у Києві існує вже 50 років. При першому погляді на нього і не скажеш, що це місце останніх прощань та особистих трагедій. Виглядає він досить футуристично, викликаючи асоціації з місцем переходу в інший світ.

Крематорій у Києві дозволяє прощатися одночасно в трьох залах. Тут можна проводити десятки кремацій щодня. Сам архітектурний ансамбль, який мав входити в Парк Пам'яті був розроблений трьома архітекторами. Побачити його реалізацію можна біля Байкового кладовища на вулиці Байковій, 16. В оригінальному проєкті була Стінам Пам'яті — художній об'єкт, що був барельєфом на тему життя та смерті. В радянські часи його залили бетоном за невідповідність ідеології, наразі частину розчистили.

Київський крематорій має особливий дизайн

Футуристичні елементи крематорію

Що відомо про реконструкцію крематорію в Києві

Через поважний вік крематорій в Києві виглядає не дуже привабливо, що викликало дискусію, адже проводжати в останню путь воїнів і цивільних не гоже серед розрухи та занедбаності. КМДА намагалися провести тендер на ремонт в 2025 році, однак Бюро економічної безпеки виявило, що компанія-переможець завищувала ціни на десятки мільйонів, а також немала потрібного обладнання. Тендер загальною сумою 160 млн грн скасовано.

Скільки коштує кремація в столиці

Скористатися послугами крематорію та колумбарію при ньому можна будь-кому. Ціна кремації визначається за сукупністю потрібних послуг та мінімально становитиме до 3000 грн. Зберігання урни можливе деякий час безкоштовно. Перукарські послуги, розвіювання праху, громадська панахида тощо оплачуються окремо. Прискорена кремація та видача урни додатково коштує 2400 грн.

Прейскурант крематорію в Києві на мінімальні ритуальні послуги

Раніше "Телеграф" розповідав, що прах покійного можна перевозити через кордон чи поховати в родинній могилі підпохованням. Православ'я більше схиляється до поховання тіла або ж його попелу в землі.