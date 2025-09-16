Лише один дешевий засіб: чим помити поверхні, щоб було довго чисто

Квартира чи будинок будуть чистими довго, якщо використати гліцерин

Прибирання у помешканні займає багато часу, до того ж треба часто витирати поверхні, оскільки пил швидко осідає. Є один лайфхак, як відтермінувати прибирання. Також ми розповідали, як позбутися павуків у домі.

Велике значення для того, скільки часу квартира чи будинок залишатимуться чистими, мають мийні засоби. Великі суми на "хімію" витрачати не хочеться, тому є вдалі домашні замінники. Користувачка тіктоку Діана Головець розповіла, що "рятівником" кожної господині може стати гліцерин.

Лайфхак із прибиранням

Потрібно додати кілька крапель гліцерину у теплу воду і розмішати його. Така рідина створює захисний шар на меблях, тому вам не доведеться щодня витирати пил. Окрім цього, гліцерин полірує поверхні, тож завдяки ньому вони будуть блищати.

Так само гліцерин можна додати у воду під час миття підлоги. Поверхня залишатиметься чистою довше, а також буде менше слідів і розводів. Ще один дієвий лайфхак — додати у воду йод та натерти розчином вікна, перед цим ретельно помивши їх. Це треба робити не звичайною ганчіркою, а паперовими рушниками. Блиск і чистота вашим вікнам гарантована.

Гліцерин — це бюджетний засіб для очищення простору. Його вартість — лише 20-30 гривень. Водночас завдяки використанню гліцерину простір залишатиметься чистим тривалий час.

