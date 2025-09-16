Только одно дешевое средство: чем помыть поверхности, чтобы было долго чисто

Квартира или дом будут чистыми долго, если использовать глицерин

Уборка в доме занимает много времени, к тому же нужно часто вытирать поверхности, поскольку пыль быстро оседает. Есть один лайфхак, как отсрочить уборку. Также мы рассказывали, как избавиться от пауков в доме.

Большое значение для того, сколько времени квартира или дом будут оставаться чистыми, имеют моющие средства. Большие суммы на "химию" тратить не хочется, поэтому есть удачные домашние заменители. Пользователь тиктока Диана Головец рассказала, что "спасителем" каждой хозяйки может стать глицерин.

Лайфхак с уборкой

Необходимо добавить несколько капель глицерина в тёплую воду и размешать его. Такая жидкость создает защитный слой на мебели, поэтому вам не придется каждый день вытирать пыль. Кроме этого, глицерин полирует поверхности, благодаря чему они будут блестеть.

Глицерин, фото "Мыло опт"

Так же глицерин можно добавить в воду во время мытья полов. Поверхность будет оставаться чистой дольше, а также будет меньше следов и разводов. Еще один действенный лайфхак – добавить в воду йод и натереть раствором окна, перед этим тщательно помыв их. Это нужно делать не обычной тряпкой, а бумажными полотенцами. Блеск и чистота вашим окнам гарантированы.

Глицерин – это бюджетное средство для очистки пространства. Его стоимость — всего 20-30 гривен. В то же время благодаря использованию глицерина пространство будет оставаться чистым длительное время.

Цены на глицерин, скриншот из сети

