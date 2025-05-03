Неприємний запах швидко зникне: просто покладіть у холодильник цей аптечний засіб

Неприємний запах може бути спричинений різними причинами

Господині під час прибирання часто використовують перевірені лайфхаки. Один з них можна використовувати, щоб швидко та ефективно позбутися в холодильнику неприємних запахів. При цьому гроші не дорогі засоби витрачати необов’язково.

Прибрати з холодильника неприємний запах, який може з’явитися там через зіпсовані продукти, розлиту рідину або неправильне зберігання їжі, досить легко. У матеріалі BHG розповіли, що для цього буде потрібно дешевий аптечний засіб.

Як прибрати неприємний запах із холодильника

Природним поглиначем запаху є активоване вугілля, пластинка якого в аптеках коштує до 6-7 гривень. Цей засіб має невеликі пори, які "захоплюють" молекули запахів, вони осідають на поверхні та залишаються всередині вугілля. Тобто воно вбирає їх у себе як губка.

Як прибрати неприємний запах із холодильника, Фото: Freepik

Достатньо подрібнити пігулки (10-20 штук), покласти у відкриту місткість і поставити всередину холодильника. Коли запах зникне, просто приберіть вугілля і повторюйте процедуру щоразу, коли виникатиме така потреба. Цей метод є абсолютно безпечним.

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