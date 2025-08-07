Ці речі на столі — до сварок і бідності. Що потрібно прибрати, аби не ризикувати добробутом

Які предмети на столі здатні "винести" щастя з вашого дому

На обідньому столі може лежати багато речей, деякі з яких можуть "притягнути" в дім купу негараздів, адже він вважається не просто меблями, а символом достатку, родинного тепла та енергетичної чистоти.

За народними прикметами на обідньому столі точно не можна залишати порожні тарілки, каструлі, пляшки, гроші, ключі та ножі. "Телеграф" розібрався, чому цього краще не робити.

Що заборонено залишати на столі за народними прикметами

Порожні тарілки та каструлі

Вважається, що це до бідності. Порожній посуд символізує порожнечу в домі — як матеріальну, так і енергетичну.

Гроші

Залишати купюри чи монети на столі — ризикувати втратити фінансове щастя. За повір’ям, це може "змити" гроші з дому.

Обідній стіл

Ключі

Ці речі можуть стати джерелом сварок вдома. Їхня присутність на столі вважається знаком порушення гармонії.

Порожні пляшки

Це — до виснаження, нестачі й невдач. Навіть після святкового застілля варто прибрати пляшки одразу.

Ножі

Один із найнебезпечніших символів. Гострі предмети на столі в народі вважають причиною конфліктів у родині.

