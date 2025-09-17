Цьому улову можна тільки позаздрити: яку "тигрулю" впіймали в одній з областей України (відео)

Рибалці на Івано-Франківщині дуже пощастило — йому попалася форель

В Івано-Франківській області на одній з місцевих річок рибалка зловив справжній трофей. Ця риба трапляється не всім.

На річці Бистриця, що на Івано-Франківщині, на гачок рибалки трапилась форель, як можна побачити у відео користувача ТікТок. Чоловік написав у коментарях, що довжина риби становить близько 40–42 см, але вагу не сказав.

Що то за риба

Форель – це риба з витягнутим тілом, яке має сріблясто-зеленуватий відтінок з характерними темними плямами по боках. У деяких видів можна помітити рожеві або червонуваті смуги уздовж тіла. Очі великі, рот широкий із дрібними зубами.

Який вигляд має форель

Ця риба зазвичай мешкає у чистих, прохолодних річках і струмках із швидкою течією, де вода насичена киснем. Форель веде переважно хижацький спосіб життя – харчується дрібними рибками, водними безхребетними, комахами та личинками. Вона швидка, обережна і любить добре захищені місця, де може сховатися від хижаків.

Форель родом із холодних водойм Європи та Азії, але в Україні її можна зустріти переважно в Карпатах та на Закарпатті.

Для довідки: Бистриця — річка, що знаходиться в межах Івано-Франківської області.

Де річка Бистриця

