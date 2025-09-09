Трофей з Дунаю: рибалка витягнув майже 6-кілограмову здобич (відео)

Гачок зачепився за губу риби

На річках нерідко трапляються справжні трофейні улови, і кожен рибалка мріє похвалитися здобиччю, яка вирізняється розміром та видом. Цього разу удача посміхнулася рибалці на Дунаї

Чоловікові вдалося витягнути сазана вагою близько 6 кілограмів. Риба клюнула на підгодовування з кукурудзи та опаришів, як пише автор відео в ТікТок.

На відео не можливо побачити скільки часу боролася риба і чи взагалі вона це робила. Але по важкому диханню рибалки можна зрозуміти — це точно гарний трофей.

Що відомо про сазанів

Сазан — це дикий короп, відома своєю силою та обережністю. Риба має видовжене тіло, вкрите великими лусками золотисто-бурого відтінку, а також характерні вусики біля рота, якими вона знаходить корм.

Живе сазан переважно у великих річках і озерах із повільною течією та достатньою кількістю рослинності. Його можна зустріти в Європі, Азії та басейні Чорного моря. В Україні він трапляється у Дністрі, Дніпрі, Південному Бузі та, зокрема, в Дунаї.

Харчування сазана різноманітне: він поїдає водні рослини, молюсків, личинок комах, черв’яків та інший корм, який знаходить на дні.

