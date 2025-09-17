Этому улову можно только позавидовать: какую "тигрулю" поймали в одной из областей Украины (видео)

Рыбаку на Ивано-Франковщине очень повезло — ему попалась форель

В Ивано-Франковской области на одной из местных рек рыбак поймал настоящий трофей. Эта рыба попадается не всем.

На реке Быстрица, что на Ивано-Франковщине, на крючок рыбака попалась форель, как можно увидеть в видео пользователя ТікТок. Мужчина написал в комментариях, что длина рыбы составляет около 40-42 см, но вес не сказал.

Что это за рыба

Форель — это рыба с вытянутым телом, которое имеет серебристо-зеленоватый оттенок с характерными темными пятнами по бокам. У некоторых видов можно заметить розовые или красноватые полосы вдоль тела. Глаза крупные, рот широкий с мелкими зубами.

Как выглядит форель

Эта рыба обычно обитает в чистых, прохладных реках и ручьях с быстрым течением, где вода насыщена кислородом. Форель ведет преимущественно хищнический образ жизни — питается мелкими рыбками, водными беспозвоночными, насекомыми и личинками. Она быстрая, осторожная и любит хорошо защищенные места, где может спрятаться от хищников.

Форель родом из холодных водоемов Европы и Азии, но в Украине ее можно встретить преимущественно в Карпатах и на Закарпатье.

Для справки: Быстрица — река, находящаяся в пределах Ивано-Франковской области.

Где река Быстрица

