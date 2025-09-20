Не Шатунов і Круг. Від яких українських пісень фанатіли люди в 90-х

Українська естрада в ті часи переживала справжній розквіт

Дев'яності роки в Україні стали справжньою епохою музичного ренесансу. Тоді на радіо та телебаченні лунали не лише російські хіти від Ігоря Шатунова чи Михайла Круга, але й наші, рідні українські пісні, які миттєво ставали народними.

"Телеграф" розповість, які українські пісні в 90-х були шалено популярними і як вони звучали.

Золота доба української естради

У ті часи Ірина Білик підкорювала серця піснями "Одинокая" та "Франсуа", які співала вся країна. Олександр Пономарьов з його "З ранку до ночі" став справжньою зіркою, а дует Іво Бобула та Лілії Сандулеси з композицією "А липи цвітуть" створив один із найромантичніших хітів десятиліття.

Павло Зібров прославляв Київ у пісні "Хрещатик", Наталія Могилевська зачаровувала "Місяцем".

Рок-сцена та експерименти

Не відставали й рок-виконавці. Група "Плач Єремії" з піснею "Вона" показала, що українська рок-музика може конкурувати з будь-якою світовою. Віктор Павлік з піснею "Яна" доводив, що українська пісня може бути і ліричною, і сучасною водночас.

Тіні минулого

Серед зірок тих часів була й Таїсія Повалій з її "Панно кохання" – піснею, що колись зачаровувала українських слухачів. Проте сьогодні її ім'я асоціюється зовсім з іншим: співачка, яка колись прославляла Україну, нині виступає в Москві, співаючи для путінського режиму, ставши символом зради для мільйонів українців.

