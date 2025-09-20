Украинская эстрада в те времена переживала настоящий расцвет

Девяностые годы в Украине стали настоящей эпохой музыкального ренессанса. Тогда на радио и телевидении звучали не только российские хиты от Юрия Шатунова или Михаила Круга, но и наши родные украинские песни, которые мгновенно становились народными.

"Телеграф" расскажет, какие украинские песни в 90-х были безумно популярны и как они звучали.

Золотые времена украинской эстрады

В то время Ирина Билык покоряла сердца песнями "Одинокая" и "Франсуа", которые пела вся страна. Александр Пономарев из его "С утра до ночи" стал настоящей звездой, а дуэт Иво Бобула и Лилии Сандулесы с композицией "А липы цветут" создал один из самых романтичных хитов десятилетия.

Павел Зибров прославлял Киев в песне "Крещатик", Наталья Могилевская завораживала "Луной".

Рок-сцена и эксперименты

Не отставали и рок-исполнители. Группа "Плач Еремии" с песней "Вона" показала, что украинская рок-музыка может конкурировать с любой мировой. Виктор Павлик с песней "Яна" доказывал, что украинская песня может быть и лирической, и современной одновременно.

Тени прошлого

Среди звезд тех времен была и Таисия Повалий из ее "Панно любви" – песней, когда-то завораживающей украинских слушателей. Однако сегодня ее имя ассоциируется совсем с другим: певица, когда-то прославлявшая Украину, ныне выступает в Москве, поя для путинского режима, став символом предательства для миллионов украинцев.

Ранее "Телеграф" писал, как в "нулевых" делали игрушечные телефоны.