Ніс риби розміром з палець: якого хижака вловили рибалки в Одесі (відео)
На пірсі в Одесі рибалки витягли з води рибу-голку — саргана
Морське узбережжя Чорного моря часто дарує рибалкам несподівані знахідки. Цього разу на одному з пірсів в Одесі на гачок трапилась незвична риба — сарган.
Сарган має довге та струнке тіло, наче стріла, та гострий видовжений ніс, схожий на шпильку чи голку. Рибалки поділились уловом в ТікТок.
Що то за диво-риба
Сарган належить до морських риб і зазвичай мешкає у Чорному, Азовському та Середземному морях, а також у прибережних водах Атлантики. Цю рибу легко впізнати — її тіло тонке, сріблясте з легким зеленкуватим відтінком, а щелепи видовжені й загострені, нагадують дзьоб.
Довжина саргана може сягати від 30 сантиметрів до метра, залежно від місця проживання. Вага зазвичай невелика — до кілограма. Він доволі спритний хижак і в цьому йому допомагає форма тіла. Основу його раціону складають дрібні рибки, рачки та інші мешканці морських вод.
