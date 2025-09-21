Ніс риби розміром з палець: якого хижака вловили рибалки в Одесі (відео)

На пірсі в Одесі рибалки витягли з води рибу-голку — саргана

Морське узбережжя Чорного моря часто дарує рибалкам несподівані знахідки. Цього разу на одному з пірсів в Одесі на гачок трапилась незвична риба — сарган.

Сарган має довге та струнке тіло, наче стріла, та гострий видовжений ніс, схожий на шпильку чи голку. Рибалки поділились уловом в ТікТок.

Що то за диво-риба

Сарган належить до морських риб і зазвичай мешкає у Чорному, Азовському та Середземному морях, а також у прибережних водах Атлантики. Цю рибу легко впізнати — її тіло тонке, сріблясте з легким зеленкуватим відтінком, а щелепи видовжені й загострені, нагадують дзьоб.

Риба має довгий ніс

Довжина саргана може сягати від 30 сантиметрів до метра, залежно від місця проживання. Вага зазвичай невелика — до кілограма. Він доволі спритний хижак і в цьому йому допомагає форма тіла. Основу його раціону складають дрібні рибки, рачки та інші мешканці морських вод.

Риба може виростати до 1 метра та важити до 1 кілограма

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одній з областей України рибалці вдалось впіймали рибу "тигрулю". Цьому улову можна тільки позаздрити.