Рідкісний хижак у Дніпрі. Чоловік здивував мережу цікавим уловом (фото)

Найбільша риба заважила на 1,5 кг

Чоловіки продовжують дивувати мережу своїм уловом на рибалці. Так, в Києві на Оболоні рибалка піймав аж три щуки в Дніпрі.

Відповідні фото поширюють у мережі київські пабліки про рибалку. Зазначається, що найбільша риба заважила на 1,5 кг.

Рибалка наголосив, що піймав щуку на 130 в кислоті та силікон від вестін. На фото видно, що чоловік виловив у Дніпрі три щуки, одна з них досить велика. Вдала рибалка відбулась 14 вересня у Києві на затоці Верблюд. Її чоловік відмітив на карті.

Щука

Щука, яку піймали на Оболоні

За його словами, на цьому місці вже не вперше ловить щуку та карася. Зазвичай гарний улов на спінінг, фідер і махове вудлище. Цих щук рибалка піймав на спінінг.

Де піймав щуку

Щука у Дніпрі

Щука — це вид хижих риб. Вони типові мешканці солонуватих і прісноводних водоймищ північної півкулі. Найбільша щука, виловлена в Україні, важила близько 18 кілограмів.

Головна особливість щуки плямисто-смугасте забарвлення тіла та зуби. Колір тіла щуки залежить від місця її перебування і може мати сірувато-зеленуватий, жовтуватий або сіро-бурий колір. Цікаво, що в деяких озерах зустрічаються сріблясті щуки. Голова щуки видовжена, а нижня щелепа видається вперед. При цьому на ній є малі зуби, які використовуються для захоплення їжі.

