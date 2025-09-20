Рідкісний хижак у Дніпрі. Чоловік здивував мережу цікавим уловом (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 3058
Найбільша риба заважила на 1,5 кг
Чоловіки продовжують дивувати мережу своїм уловом на рибалці. Так, в Києві на Оболоні рибалка піймав аж три щуки в Дніпрі.
Відповідні фото поширюють у мережі київські пабліки про рибалку. Зазначається, що найбільша риба заважила на 1,5 кг.
Рибалка наголосив, що піймав щуку на 130 в кислоті та силікон від вестін. На фото видно, що чоловік виловив у Дніпрі три щуки, одна з них досить велика. Вдала рибалка відбулась 14 вересня у Києві на затоці Верблюд. Її чоловік відмітив на карті.
За його словами, на цьому місці вже не вперше ловить щуку та карася. Зазвичай гарний улов на спінінг, фідер і махове вудлище. Цих щук рибалка піймав на спінінг.
Щука у Дніпрі
Щука — це вид хижих риб. Вони типові мешканці солонуватих і прісноводних водоймищ північної півкулі. Найбільша щука, виловлена в Україні, важила близько 18 кілограмів.
Головна особливість щуки плямисто-смугасте забарвлення тіла та зуби. Колір тіла щуки залежить від місця її перебування і може мати сірувато-зеленуватий, жовтуватий або сіро-бурий колір. Цікаво, що в деяких озерах зустрічаються сріблясті щуки. Голова щуки видовжена, а нижня щелепа видається вперед. При цьому на ній є малі зуби, які використовуються для захоплення їжі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що рибалка витягнув трофейну рибу на озері в Київській області.