Нос рыбы размером с палец: какого хищника поймали рыбаки в Одессе (видео)

На пирсе в Одессе рыбаки вытащили из воды рыбу-иглу — саргана

Морское побережье Черного моря часто дарит рыбакам неожиданные находки. На этот раз на одном из пирсов в Одессе на крючок попалась необычная рыба — сарган.

Сарган имеет длинное и стройное тело, как стрела, и острый удлиненный нос, похожий на булавку или иглу. Рыбаки поделились уловом в ТикТок.

Что это за чудо-рыба

Сарган принадлежит к морским рыбам и обычно обитает в Черном, Азовском и Средиземном морях, а также в прибрежных водах Атлантики. Эту рыбу легко узнать — ее тело тонкое, серебристое с легким зеленоватым оттенком, а челюсти удлиненные и заостренные, напоминают клюв.

Рыба имеет длинный нос

Длина саргана может достигать от 30 сантиметров до метра в зависимости от места жительства. Вес обычно небольшой – до килограмма. Он довольно ловкий хищник и в этом ему помогает форма тела. Основу его рациона составляют мелкие рыбки, рачки и другие обитатели морских вод.

Рыба может вырастать до 1 метра и весить до 1 килограмма.

