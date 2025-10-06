Секрет ідеальних закруток: як почистити пів кілограма часнику за п'ять хвилин

Цей спосіб рятує всіх, хто консервує

Любите консервувати овочі, але ненавидите чистити часнику, бо це займає багато часу? Є спосіб, як упоратися з цією справою за п'ять хвилин — без липких пальців і без безладу на кухні.

Простим лайфхаком поділилася користувачка TikTok annasholkova. Завдяки йому ви зможете почистити пів кілограма часнику за лічені хвилини. Для цього вам знадобляться звичайна каструля і харчова плівка.

Як почистити часник за 5 хвилин

Кладемо головки часнику в каструлю і накриваємо кришкою. Зверху щільно обмотуємо харчовою плівкою — без неї незручно, бо шкарлупа буде висипатися.

Беремо каструлю в руки і добре трясемо її. Робимо упродовж п'яти хвилин. Після цього знімаємо плівку і кришку — деякі зубці будуть у шкарлупі, але вони легко очистяться навіть без допомоги ножа.

Часник очиститься дуже швидко. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Очищений часник промиваємо водою. За 3-5 хвилин у вас готова миска чистих зубців, без зайвих рухів і без запаху на руках.

