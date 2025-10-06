Секрет идеальных закруток: как почистить полкилограмма чеснока за пять минут

Этот способ спасает всех, кто консервирует

Любите консервировать овощи, но ненавидите чистить чеснок, потому что это занимает много времени? Есть способ, как справиться с этим делом через пять минут — без липких пальцев и беспорядка на кухне.

Простым лайфхаком поделилась пользовательница TikTok annasholkova. Благодаря ему вы сможете почистить полкилограмма чеснока за считанные минуты. Для этого вам понадобятся обычная кастрюля и пищевая плёнка.

Как почистить чеснок за 5 минут

Кладем головки чеснока в кастрюлю и накрываем крышкой. Сверху плотно обматываем пищевой пленкой – без нее неудобно, потому что скорлупа будет высыпаться.

Берем кастрюлю в руки и хорошо трясем ее. Делаем это в течение пяти минут. После этого снимаем пленку и крышку – некоторые зубцы будут в скорлупе, но они легко очистятся даже без помощи ножа.

Чеснок очистится очень быстро. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Очищенный чеснок промываем водой. Через 3-5 минут у вас готова миска чистых зубцов, без лишних движений и без запаха на руках.

