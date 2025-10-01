Як зберігати часник, щоб він був свіжим до весни і його боялась навіть нечисть

Важливо врахувати декілька факторів

З настанням холодів господарі починають закладати овочі на зиму. Часник належить до тих продуктів, що можуть зберігатися кілька місяців, але лише за правильних умов.

"Телеграф" розповість, як правильно зберігати овоч, аби часник не засох, або не почався процес гниття. Ці поради актуальні до самої весни.

Основним фактором є температурний режим. Для збереження якості головок підходить прохолодне приміщення з показниками від 0 до +5 °C. У тепліших умовах зубчики швидко висихають або проростають.

Часник

Не менш важливий показник — вологість повітря. Оптимальний рівень становить 60–70%. Надмірна волога провокує появу плісняви та гниття, а занадто сухе повітря спричиняє висихання головок.

Для зберігання використовують сітки, полотняні мішечки, кошики чи картонні коробки. У таких ємностях забезпечується доступ повітря. Іноді часник пересипають сіллю, борошном або цибулинням, щоб продовжити термін придатності.

Частину врожаю можна залишати у холодильнику. Зубчики зберігаються у щільно закритій банці або пакеті, що запобігає висиханню та стороннім запахам.

