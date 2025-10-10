Дорога хімія не знадобиться: який копійчаний засіб допоможе позбутися неприємного запаху у раковині

Від запаху не залишиться і сліду

Неприємний запах із раковини може зіпсувати навіть найзатишнішу кухню. Часто він з’являється раптово — навіть після ретельного прибирання чи використання дорогих засобів типу "Крота". Усе через те, що в зливі накопичуються залишки жиру, їжі та мила, які з часом починають гнити. Проте господині поділилися простими способами, як прибрати запах із раковини без агресивної хімії та шкоди для труб. Про це йдеться на TikTok-сторінці "miva.professional".

Більшість покупних засобів дійсно очищають злив, але вони можуть пошкодити пластикові або металеві труби, спричинити опіки шкіри та є небезпечними для дітей. Тож краще скористатися перевіреними домашніми методами. Один із найефективніших — звичайна лимонна кислота. Вона не лише усуває запах, а й розчиняє наліт і жир. Для цього засипте у злив 2–3 столові ложки лимонної кислоти, залийте 1 літром гарячої води та залиште на 15 хвилин. Потім добре промийте все проточною водою. Головне — не заливати окріп надто швидко, особливо якщо ваша раковина виготовлена з каменю або мінерального лиття, щоб уникнути плям.

Ще один приємний і безпечний спосіб — мелена кориця. Її аромат не тільки перебиває, а й нейтралізує неприємні запахи. Насипте у злив 1 пакетик кориці, злегка змочіть кількома ложками гарячої води і залиште на ніч. Вранці просто змийте все водою — у кухні залишиться легкий аромат спеції, без натяку на старий запах.

Такі прості лайфхаки допоможуть зберегти свіжість на кухні без шкоди для здоров’я та сантехніки — і без жодної краплі агресивної хімії.