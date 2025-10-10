Дорогая химия не понадобится: какое копеечное средство поможет избавиться от неприятного запаха в раковине

От запаха не останется и следа

Неприятный запах из раковины может испортить даже самую уютную кухню. Часто он появляется внезапно даже после тщательной уборки или использования дорогостоящих средств типа "Крота". Все потому, что в ливне накапливаются остатки жира, пищи и мыла, которые со временем начинают гнить. Однако хозяйки поделились простыми способами, как убрать запах из раковины без агрессивной химии и ущерба трубам. Об этом идет речь на TikTok-странице "miva.professional".

Большинство покупных средств действительно очищают ливень, но они могут повредить пластиковые или металлические трубы, вызвать ожоги кожи и опасны для детей. Так что лучше воспользоваться проверенными домашними методами. Один из самых эффективных – обычная лимонная кислота. Она не только устраняет запах, но и растворяет налет и жир. Для этого засыпьте в слив 2–3 столовых ложки лимонной кислоты, залейте 1 литром горячей воды и оставьте на 15 минут. Затем хорошо промойте все проточной водой. Главное – не заливать кипяток слишком быстро, особенно если ваша раковина изготовлена из камня или минерального литья во избежание пятен.

Еще один приятный и безопасный способ – молотая корица. Ее аромат не только перебивает, но и нейтрализует неприятные запахи. Насыпьте в слив 1 пакетик корицы, слегка смочите несколькими ложками горячей воды и оставьте на ночь. Утром просто смойте все водой – в кухне останется легкий аромат специи, без намека на старый запах.

Такие простые лайфхаки помогут сохранить свежесть на кухне без ущерба для здоровья и сантехники — и без капли агрессивной химии.