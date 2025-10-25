Піде вдача і з’являться проблеми з грошима: що строго заборонено робити 25 жовтня

Не ігноруйте 25 жовтня основних традицій та заборон

У суботу, 25 жовтня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святих мучеників Маркіана та Мартирія. За старим стилем це свято припадало на 7 листопада.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Маркіан і Мартирій — ранньохристиянські мученики, які постраждали за віру у II столітті. Вони відмовилися поклонятися язичницьким богам і були замучені за стійкість у християнстві. Вважаються покровителями вірності вірі та мужності у випробуваннях.

Що можна робити 25 жовтня:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святих мучеників Маркіана та Мартирія, просячи стійкості, мужності та захисту у важкі моменти;

Сьогодні корисно проявляти терпіння, допомагати нужденним і робити добрі справи;

Дозволяється займатися прибиранням та іншими домашніми справами, піклуватися про порядок та затишок.

Що можна і не можна робити 25 жовтня

Що не можна робити 25 жовтня:

Сьогодні не можна сваритися, лаятись і ображати близьких, щоб не втратити гармонію в сім’ї;

Не варто лінуватися або відкладати важливі справи, інакше вас покине вдача й ви втратите нові можливості;

Заборонено давати гроші в борг або позичати їх, щоб не притягнути фінансові біди;

Не рекомендується розпускати плітки, тому що це може забрати з дому добробут і здоров’я;

Не можна залишати будинок у безладі, щоб не втратити сімейний добробут;

