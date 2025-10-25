Уйдет удача и появятся проблемы с деньгами: что строго запрещено делать 25 октября

Не игнорируйте 25 октября основных традиций и запретов

В субботу, 25 октября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святых мучеников Маркиана и Мартирия. По старому стилю этот праздник припадал на 7 ноября.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Маркиан и Мартирий — раннехристианские мученики, пострадавшие за веру во II веке. Они отказались поклоняться языческим богам и были замучены за стойкость в христианстве. Считаются покровителями верности вере и мужества в испытаниях.

Что можно делать 25 октября:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святым мученикам Маркиану и Мартирию, прося стойкости, мужества и защиты в трудные моменты;

Сегодня полезно проявлять терпение, помогать нуждающимся и совершать добрые дела;

Разрешается заниматься уборкой и другими домашними делами, заботиться о порядке и уюте.

Что нельзя делать 25 октября:

Сегодня нельзя ссориться, ругаться и обижать близких, чтобы не потерять гармонию в семье;

Не стоит лениться или откладывать важные дела, иначе упустите удачу и новые возможности;

Запрещено давать деньги взаймы или брать в долг, чтобы не притянуть финансовые беды;

Не рекомендуется распускать сплетни, потому что это может отнять благополучие и здоровье;

Нельзя оставлять дом в беспорядке, чтобы не потерять семейное благополучие;

