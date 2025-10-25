Укр

Уйдет удача и появятся проблемы с деньгами: что строго запрещено делать 25 октября

Катерина Любимова
Читати українською
В этот день нельзя брать деньги в долг
В этот день нельзя брать деньги в долг. Фото Freepik

Не игнорируйте 25 октября основных традиций и запретов

В субботу, 25 октября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святых мучеников Маркиана и Мартирия. По старому стилю этот праздник припадал на 7 ноября.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Маркиан и Мартирий — раннехристианские мученики, пострадавшие за веру во II веке. Они отказались поклоняться языческим богам и были замучены за стойкость в христианстве. Считаются покровителями верности вере и мужества в испытаниях.

Что можно делать 25 октября:

  • В этот день верующие обращаются с молитвами к святым мученикам Маркиану и Мартирию, прося стойкости, мужества и защиты в трудные моменты;
  • Сегодня полезно проявлять терпение, помогать нуждающимся и совершать добрые дела;
  • Разрешается заниматься уборкой и другими домашними делами, заботиться о порядке и уюте.
Что можно и нельзя делать 25 октября
Что можно и нельзя делать 25 октября

Что нельзя делать 25 октября:

  • Сегодня нельзя ссориться, ругаться и обижать близких, чтобы не потерять гармонию в семье;
  • Не стоит лениться или откладывать важные дела, иначе упустите удачу и новые возможности;
  • Запрещено давать деньги взаймы или брать в долг, чтобы не притянуть финансовые беды;
  • Не рекомендуется распускать сплетни, потому что это может отнять благополучие и здоровье;
  • Нельзя оставлять дом в беспорядке, чтобы не потерять семейное благополучие;

#Традиции #Запреты #Церковный праздник