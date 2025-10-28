Зі святом, рідні! Привітання у віршах і листівках з Днем бабусь і дідусів 2025

Обов'язково привітайте бабусь і дідусів красивою листівкою

Щороку 28 жовтня в Україні відзначають День бабусь і дідусів — свято, присвячене людям, які були поруч із нами з дитинства, навчили першим життєвим урокам і завжди залишаються символом любові, терпіння та доброти. Це день, коли варто не просто подзвонити чи написати — а нагадати їм, наскільки вони важливі, адже для них головне не подарунки, а увага.

День бабусь і дідусів прийшов в Україну з Європи — вперше його відзначили в Італії, щоб підкреслити роль старшого покоління у вихованні дітей. З часом традиція прижилася й у нас. У цей день онуки дякують за мудрість, турботу й тепло, якими діляться їхні рідні.

Бабуся і дідусь — це ті, хто завжди поруч, навіть коли всі інші поспішають. Вони радіють найменшій дрібниці, підтримують, коли здається, що все втрачено, і просто щиро люблять. Їм не потрібні гучні слова — достатньо просто згадки, листівки чи дзвінка. Саме тому важливо привітати їх особисто, або хоча б надіслати зворушливу картинку з побажаннями — для них це знак, що про них пам’ятають.

Для цього "Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки та вірші, щоб ви могли привітати своїх любих бабусь і дідусів. Зробіть їм приємно, навіть якщо знаходитеся на відстані.

Ви — мудрість, що час не стирає,

Ви — дім, де завжди пахне спокоєм й хлібом.

Хай серце ніколи не знає утоми,

А небо тримає над вами оберігом.

Листівки для привітання бабусь і дідусів 28 жовтня

Бабусю, дідусю — ви наша опора,

Наш затишок, правда і віра проста.

Нехай вам життя ще багато відміря,

Тепла, ніжних слів і ясного листа.

Привітання з Днем бабусь і дідусів

Ваш сміх — то спогад дитинства мого,

Ваш голос — спокій у світі швидкому.

Хай доля дарує здоров’я й тепло,

І щастя — без міри, без краю, без втоми.

Привітання в картинках з Днем бабусь і дідусів

За кожну пораду, що в серці лишилась,

За руки, що ніжно тримали колись —

Спасибі вам, рідні. Нехай усе збулось,

Про що ви у тиші колись помолились.

Привітання з Днем бабусь і дідусів 2025

