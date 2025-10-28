С праздником, родные! Поздравления в стихах и открытках с Днем бабушек и дедушек 2025

Обязательно поздравьте бабушек и дедушек красивой открыткой

Каждый год 28 октября в Украине отмечают День бабушек и дедушек — праздник, посвященный людям, которые были рядом с нами с детства, научили первым жизненным урокам и всегда остаются символом любви, терпения и доброты. Это день, когда стоит не просто позвонить или написать, а напомнить им, насколько они важны, ведь для них главное не подарки, а внимание.

День бабушек и дедушек пришел в Украину из Европы – впервые его отметили в Италии, чтобы подчеркнуть роль старшего поколения в воспитании детей. Со временем традиция прижилась и у нас. В этот день внуки благодарят мудрость, заботу и тепло, которыми делятся их родные.

Бабушка и дедушка – это те, кто всегда рядом, даже когда все остальные отвернулись. Они радуются малейшей мелочи, поддерживают, когда кажется, что все потеряно, и просто искренне любят. Им не нужны громкие слова – достаточно просто упоминания, открытки или звонка. Именно поэтому важно поздравить их лично или хотя бы прислать трогательную картинку с пожеланиями — для них это знак, что мы помним о них.

Для этого "Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки и стихи, чтобы вы могли поздравить своих любимых бабушек и дедушек. Сделайте им приятно, даже если вы находитесь на расстоянии.

Вы – мудрость, которая время не стирает,

Вы дом, где всегда пахнет спокойствием и хлебом.

Пусть сердце никогда не знает усталости,

А небо держит над вами оберег.

Открытки для поздравления бабушек и дедушек 28 октября

Бабушка, дедушка — вы наша опора,

Наш уют, правда и вера проста.

Пусть вам жизнь еще много отмеря,

Теплые, нежные слова и ясное письмо.

Поздравления с Днем бабушек и дедушек

Ваш смех — это воспоминание детства моего,

Ваш голос – спокойствие в мире быстром.

Пусть судьба дарит здоровье и тепло,

И счастье – без меры, без края, без усталости.

Поздравления в картинках с Днем бабушек и дедушек

За каждый совет, который в сердце остался,

За руки, что нежно держали когда-то —

Спасибо вам, родные. Пусть все сбылось,

О чем вы в тишине когда-нибудь помолились.

Поздравление с Днем бабушек и дедушек 2025

