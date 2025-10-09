Рух опору: ССО випустили фільм "Дантист" про роботу агентів в окупації (відео)

У відео показано, як працює підпілля на окупованих територіях

Сили спеціальних операцій ЗСУ опублікували короткий фільм "Дантист", присвячений руху опору на тимчасово окупованій території України, представники якого нещодавно зустрічалися з молоддю у Львові. Рух охоплює військові, інформаційні та спеціальні операції, а його діяльність регулюється Законом України "Про основи національного спротиву".

Ігровий ролик з’явився на Youtube-каналі ССО, де частіше публікуються документальні кадри. Цього разу в ролику про тих, що завдають удару з тіні, зіграли артисти.

Сюжет відео розгортається у стоматологічному кабінеті в окупованому росіянами регіоні. Озброєні окупанти викидають зі стоматологічного крісла свого ж солдата, щоб посадити в нього "шишку" в цивільному одязі.

Місцевий стоматолог під час лікування дізнається, де росіяни мають намір провести вечір. Після того як вони йдуть, лікар дзвонить зв’язковому ССО, щоб повідомити важливу інформацію.

У цей час окупанти розуміють, що пацієнт забув у кабінеті лікаря свій телефон і раптово повертаються туди. Виникає напружений момент, а розв’язку дивіться у ролику.

Нагадаємо, влітку 2025 року Головне управління розвідки провело в анексованому Криму серію точкових ударів по потужних станціях радіолокацій і системах протиповітряної оборони. Ці операції не були випадковими – вони методично створювали прогалини у системі захисту.