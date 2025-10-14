Для його фільму гори пофарбували в синій колір: цікаві історії з життя відомого кінорежисера Сергія Параджанова

Гори, які були розмальовані для фільму Параджанова, довго залишались синіми

Сергій Параджанов — один із найвідоміших режисерів ХХ століття, чиї фільми назавжди змінили українське та світове кіно. Його творчість поєднувала неймовірну візуальність, символізм і любов до культури, за що митець заплатив роками переслідувань.

Він настільки жив своїм мистецтвом, що прагнув досконалості в кожній деталі. Для зйомок "Тіней забутих предків" Сергій Параджанов навіть пофарбував карпатські скелі у синій колір. "Телеграф" вирішив нагадати його біографію та розповісти про цікаві факти зі життя.

Творчість і боротьба: історія Сергія Параджанова

На початку січня 1924 року у Тбілісі, в родині антиквара, народився майбутній класик світового кіно — Сергій Параджанов. Після школи він спробував себе в технічній сфері, вступивши до Інституту залізничного транспорту, але вже за рік зрозумів, що його покликання — мистецтво. Під час Другої світової війни працював на фабриці іграшок і водночас навчався в консерваторії, виступаючи з концертами у військових шпиталях.

Сергій Параджанов в образі

Згодом Параджанов переїхав до Москви, де одночасно навчався у консерваторії та у ВДІКу на режисерському факультеті. Саме після цього він розпочав роботу на Київській кіностудії, де створив свої перші стрічки — "Наталія Ужвій", "Українська рапсодія", "Квітка на камені".

Міжнародна слава прийшла після екранізації повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" (1964). Фільм отримав десятки нагород і став символом українського поетичного кіно.

Однак у 1973 році режисера заарештували. Його засудили за "спекуляцію" і "український націоналізм", приховавши політичні мотиви під вигаданими звинуваченнями. У таборі Параджанов не зламався — організував школу малювання і написав вісім нових сценаріїв. Завдяки світовій кампанії підтримки, яку підписали Фелліні, Трюффо, Вісконті та інші кіномитці, його звільнили у 1977 році.

Після повернення він оселився у Тбілісі, працював на студії "Грузія-фільм" та створив такі шедеври, як "Легенда про Сурамську фортецю" та "Ашик-Керіб". Останній фільм був присвячений Андрію Тарковському й отримав міжнародне визнання, попри заборону радянської влади.

Свої останні роки Параджанов провів у Вірменії, де й помер 20 липня 1990 року. Він залишив по собі 17 фільмів, сотні картин і тисячі послідовників, які називають його одним із найвільніших митців ХХ століття.

Цікавий факт

Під час зйомок "Тіней забутих предків" Сергій Параджанов настільки прагнув створити ідеальну атмосферу, що наказав пофарбувати скелі Карпат у синій колір. Після завершення роботи знімальна група поїхала, але гори ще довго залишалися синіми — як нагадування про геніальну одержимість митця красою.

Про це можна дізнатись зі книги друга Параджанова режисера Василя Катаняна "Дотик до ідолів".

Текст з книги друга Параджанова

Відомий всесвітній кінорежисер

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з українських письменників ледве не зірвав власне весілля через вірш.