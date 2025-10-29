Не чекаючи зими: на Україну насуваються мокрий сніг та ожеледь

На справжню зиму поки не слід чекати

Листопад в Україні обіцяє бути спокійним і прохолодним, але без справжньої зими. Інтенсивність дощів помітно знизиться, а перші натяки на сніг з’являться лише в другій половині місяця, коли температура почне опускатися до нуля. Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич.

Що варто знати

Листопад в Україні буде спокійним і прохолодним, але справжня зима поки не настане

Кількість опадів буде нижчою за норму через антициклони

Перші натяки на мокрий сніг з'являться лише у другій половині місяця в північних, західних та центральних регіонах

Кількість опадів у листопаді буде нижчою за норму на 20–40%, що пов’язано з переважанням антициклонів та підвищеним атмосферним тиском. Це означає, що ясних і прохолодних днів буде більше, а от злив і тривалих дощів — менше.

Переважно опади випадатимуть у вигляді дощів, але ближче до другої половини листопада очікується поява мокрого снігу. Найімовірніше, перші сніжинки побачать мешканці північних, західних і центральних регіонів, де нічна температура опускатиметься до 0…–2 °C, а вдень триматиметься в межах +2…+6 °C.

На півдні країни й у більшості східних областей сніг навряд чи затримається — там листопад пройде з дощами та короткими періодами похолодання. Можлива ожеледиця наприкінці місяця, особливо у гірських районах та на дорогах із підвищеною вологістю.

Справжня зима поки не квапиться. Листопад буде радше перехідним місяцем — прохолодним, туманним і з поодинокими натяками на зиму.

