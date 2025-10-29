Не дожидаясь зимы: на Украину надвигаются мокрый снег и гололед

Настоящую зиму пока не следует ждать

Ноябрь в Украине обещает быть спокойным и прохладным, но без настоящей зимы. Интенсивность дождей заметно снизится, а первые намеки на снег появятся только во второй половине месяца, когда температура начнет опускаться до нуля. Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.

Что следует знать

Количество осадков в ноябре будет ниже нормы на 20–40%, что связано с преобладанием антициклонов и повышенным атмосферным давлением. Это означает, что ясных и прохладных дней будет больше, а вот ливней и продолжительных дождей – меньше.

Преимущественно осадки будут выпадать в виде дождей, но ближе ко второй половине ноября ожидается появление мокрого снега. Скорее всего, первые снежинки увидят жители северных, западных и центральных регионов, где ночная температура будет опускаться до 0…–2 °C, а днем будет держаться в пределах +2…+6 °C.

На юге страны и в большинстве восточных областей снег вряд ли задержится — ноябрь пройдет с дождями и короткими периодами похолодания. Возможны гололедицы в конце месяца, особенно в горных районах и на дорогах с повышенной влажностью.

Настоящая зима пока не торопится. Ноябрь будет скорее переходным месяцем — прохладным, туманным и с редкими намеками на зиму.

