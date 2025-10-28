Аномальна погода очікується у листопаді в Україні: яким областям варто готуватися

Тепла погода збережеться майже весь місяць

У листопаді південно-західні повітряні потоки встановляться майже над усією Європою, включаючи Україну. Це забезпечить період надзвичайно теплої та стабільної погоди. Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич.

Що потрібно знати:

Листопад в Україні розпочнеться з незвичайно теплої погоди і південно-західного вітру

Середня температура повітря перевищить кліматичну норму на кілька градусів

Тепла погода протримається майже весь місяць, незважаючи на окремі похолодання

На території України листопад розпочнеться з аномально теплої погоди у всіх областях та переважанням південно-західного вітру. Середні показники температури повітря перевищуватимуть кліматичну норму на кілька градусів.

Відносно теплий характер погоди протримається практично весь місяць. Безумовно, спостерігатимуться також короткочасні періоди похолодання, але вони не вплинуть на середньомісячну температуру, яка прогнозується в межах +1…+6 °С, на крайньому півдні (особливо вздовж узбережжя морів) місцями +7…+9 °С, що вище за норму приблизно на 2-3 °С.

На початку листопада у західних областях на українців очікує тепла погода у межах +17…+20 °С, при цьому на сході прогнозується +6…+8 °С. Загалом в Україні очікується досить тепла погода як для кінця осені — в межах +9…+14 °С.

Дані порталу Ventusky

Дані порталу Ventusky

Нагадаємо, що у жовтні Україну вперше засипало снігом. У мережі українці поділились кадрами.