Колишній президент України Віктор Янукович довгий час мав репутацію зразкового сім’янина, доки не спливла інформація про його молоду коханку — Людмилу Полежай, сестру куховарки з Межигір’я. 2014 року стало відомо, що жінка виховувала доньку від першого шлюбу.

Раніше падчерка президента-втікача навчалася у київській міжнародній школі Pechersk School International. Через три роки після втечі Януковича стало відомо, що Любов Полежай разом із дочкою оселилася у Сочі.

Марія вступила там до гімназії №5, навчалась починаючи з 10 класу. У 2017 році рідний батько дівчинки, Єгор Полежай, який тоді проживав у Костянтинівці Донецької області, повідомив "ТСН", що не може ні зустрітися, ні навіть поговорити з Марією телефоном.

Де зараз Марія Полежай і як виглядає

У серпні 2025 року у мережі з’явилися нові фотографії Любові з дочкою. Відомо, що після гімназії дівчина вступила до Московського державного університету, де здобула юридичну освіту. Під час навчання вона вже володіла автомобілем Audi Q7 та квартирою площею 148 квадратних метрів вартістю близько 125 мільйонів рублів (понад 1,5 мільйона доларів).

Також повідомлялося, що навесні 2024 року Марія влаштувалася на роботу: зараз вона займається направленням "міжнародна комунікація" у Раді федеральної території "Сіріус", заснованої з ініціативи Путіна.

