Мария получила обеспеченную жизнь в России

Бывший президент Украины Виктор Янукович долгое время имел репутацию примерного семьянина, пока не всплыла информация о его молодой любовнице — Людмиле Полежай, сестре кухарки из Межигорья. В 2014 году стало известно, что женщина воспитывала дочь от первого брака.

Что нужно знать:

После побега Януковича Мария Полежай жила с матерью в Сочи

Девушка училась в МГУ и владела элитной квартирой и авто

Падчерица беглого президента получила должность в структуре, созданной по инициативе Путина

Раньше падчерица беглого президента училась в киевской международной школе Pechersk School International. Через три года после бегства Януковича стало известно, что Любовь Полежай вместе с дочерью поселилась в Сочи.

Мария поступила там в гимназию № 5, училась начиная с 10 класса. В 2017 году родной отец девочки, Егор Полежай, проживавший тогда в Константиновке Донецкой области, сообщил "ТСН", что не может ни встретиться, ни даже поговорить с Марией по телефону.

Дочь Любови Полежай (справа)

Где сейчас Мария Полежай и как выглядит

В августе 2025 года в сети появились новые фотографии Любови с дочерью. Известно, что после гимназии девушка поступила в Московский государственный университет, где получила юридическое образование. Во время учебы она уже владела автомобилем Audi Q7 и квартирой площадью 148 квадратных метров стоимостью около 125 миллионов рублей (более 1,5 миллиона долларов).

Любовь Полежай с Марией

Девушка окончила МГУ

Также сообщалось, что весной 2024 года Мария устроилась на работу: сейчас она курирует направление "международная коммуникация" в Совете федеральной территории "Сириус", учрежденной по инициативе Путина.

Мария работает в проекте, курируемом Путиным

