Змінила прізвище та "нахапалася" в Росії боргів: як виглядає коханка Януковича і що про неї відомо

За неофіційними даними, Полежай народила Януковичу сина

Колишній президент України Віктор Янукович розлучився з дружиною Людмилою, яка зараз живе в Криму, і перебував у романтичних стосунках із Любов’ю Полежай. Разом з нею у 2014 році він утік з України до Росії.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає коханка Віктора Януковича і що про неї відомо. Ми дізналися деякі факти з життя Любові Полежай.

Любов Полежай — як виглядає коханка Януковича

Після втечі Януковича з країни до його резиденції Межигір’я навідалися активісти й стало відомо, що проживав він у шикарному особняку не один, а разом із коханкою. Нею виявилася Любов Полежай – рідна сестра колишньої куховарки експрезидента.

Малюнок дочки коханки Януковича

У резиденції було знайдено речі жінки, її портери та малюнки дочки Марії від першого шлюбу. Про саму коханку Януковича відомо мало, у Києві вона займалася благодійністю та володіла Crystal Spa.

У 2014 році зрадник забрав свою коханку та падчерку і вирушив до Росії. Згідно з одними джерелами, разом з Полежай колишній президент облаштував "гніздечко" в Сочі, а інші пишуть, що вони живуть у підмосковній Барвісі.

Любов Полежай втекла з Януковичем до Росії

Також у ЗМІ писали, що Любов Полежай народила Януковичу сина, якого назвали Григорієм. Про це у своїх соцмережах повідомила журналіста Соня Кошкіна, зазначивши, що сталося це десь у 2018 році. Але жодних офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Як виглядає коханка Януковича

Де зараз коханка Януковича і чим займається

Коханка Януковича, яка облаштувалася в Росії, змінила прізвище і зареєструвала бізнес у Сочі, ставши Любов’ю Садиковою. "Головком" писав, що у 2017 році вона зайнялася фермерством, зокрема вирощуванням розсади, зернових та олійних культур, овочів та розведенням великої рогатої худоби. А її донька Марія почала навчатися у гімназії №5 у місті Сочі.

Падчерка Януковича Марія

І станом на вересень 2024 року, як з’ясували журналісти, її бізнес пішов вгору і Любов розширила свою діяльність. Фермерство жінки почало включати ще 50 нових видів діяльності, зокрема з’явився дозвіл на виробництво харчової продукції.

Любов Полежай змінила прізвище

Наприкінці 2024 року коханка Януковича заснувала підприємство у Сочі під назвою "ЩедроДар", яке зареєстроване за адресою житлового комплексу "Сочі парк". Це підприємство позиціює себе як "кафе з домашньою кухнею", до якого продукти постачають із "унікальної ферми".

Коханка Януковича в Росії зайнялася бізнесом

Але, як пишуть російські джерела, Любов Полежай "нахапалася" боргів і в грудні минулого року Арбітражний суд Краснодарського краю РФ ухвалив стягнути з неї заборгованість. Сума боргу становила майже 131 тис. рублів (приблизно 39 тис. грн) та штраф у розмірі 36 тис. рублів (майже 11 тис. грн). Підприємиця мала борг за договором оренди муніципальної землі Сочі розміром 1 га.

У лютому 2025 року цей же суд закрив інше провадження за боргами Любові Садикової. Як виявилося, коханка Януковича мала заборгованість у розмірі 177 тис. рублів (близько 46 тисяч гривень) компанії "Краснодарзооветснаб". Позивач вимагав повернути борг, а також стягнути з неї штрафні санкції та судові витрати, але потім подав заяву про відмову від своїх вимог. Через це суд перестав розглядати справу й ухвалив повернути позивачу сплачене державне мито.

"Телеграф" писав раніше, яке майно належало коханці Януковича Полежай в Україні. З більшої частини нерухомості експрезидента та його коханки зняли арешт.