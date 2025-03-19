Змінила прізвище та "нахапалася" в Росії боргів: як виглядає коханка Януковича і що про неї відомо
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За неофіційними даними, Полежай народила Януковичу сина
Колишній президент України Віктор Янукович розлучився з дружиною Людмилою, яка зараз живе в Криму, і перебував у романтичних стосунках із Любов’ю Полежай. Разом з нею у 2014 році він утік з України до Росії.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає коханка Віктора Януковича і що про неї відомо. Ми дізналися деякі факти з життя Любові Полежай.
Любов Полежай — як виглядає коханка Януковича
Після втечі Януковича з країни до його резиденції Межигір’я навідалися активісти й стало відомо, що проживав він у шикарному особняку не один, а разом із коханкою. Нею виявилася Любов Полежай – рідна сестра колишньої куховарки експрезидента.
У резиденції було знайдено речі жінки, її портери та малюнки дочки Марії від першого шлюбу. Про саму коханку Януковича відомо мало, у Києві вона займалася благодійністю та володіла Crystal Spa.
У 2014 році зрадник забрав свою коханку та падчерку і вирушив до Росії. Згідно з одними джерелами, разом з Полежай колишній президент облаштував "гніздечко" в Сочі, а інші пишуть, що вони живуть у підмосковній Барвісі.
Також у ЗМІ писали, що Любов Полежай народила Януковичу сина, якого назвали Григорієм. Про це у своїх соцмережах повідомила журналіста Соня Кошкіна, зазначивши, що сталося це десь у 2018 році. Але жодних офіційних підтверджень цієї інформації немає.
Де зараз коханка Януковича і чим займається
Коханка Януковича, яка облаштувалася в Росії, змінила прізвище і зареєструвала бізнес у Сочі, ставши Любов’ю Садиковою. "Головком" писав, що у 2017 році вона зайнялася фермерством, зокрема вирощуванням розсади, зернових та олійних культур, овочів та розведенням великої рогатої худоби. А її донька Марія почала навчатися у гімназії №5 у місті Сочі.
І станом на вересень 2024 року, як з’ясували журналісти, її бізнес пішов вгору і Любов розширила свою діяльність. Фермерство жінки почало включати ще 50 нових видів діяльності, зокрема з’явився дозвіл на виробництво харчової продукції.
Наприкінці 2024 року коханка Януковича заснувала підприємство у Сочі під назвою "ЩедроДар", яке зареєстроване за адресою житлового комплексу "Сочі парк". Це підприємство позиціює себе як "кафе з домашньою кухнею", до якого продукти постачають із "унікальної ферми".
Але, як пишуть російські джерела, Любов Полежай "нахапалася" боргів і в грудні минулого року Арбітражний суд Краснодарського краю РФ ухвалив стягнути з неї заборгованість. Сума боргу становила майже 131 тис. рублів (приблизно 39 тис. грн) та штраф у розмірі 36 тис. рублів (майже 11 тис. грн). Підприємиця мала борг за договором оренди муніципальної землі Сочі розміром 1 га.
У лютому 2025 року цей же суд закрив інше провадження за боргами Любові Садикової. Як виявилося, коханка Януковича мала заборгованість у розмірі 177 тис. рублів (близько 46 тисяч гривень) компанії "Краснодарзооветснаб". Позивач вимагав повернути борг, а також стягнути з неї штрафні санкції та судові витрати, але потім подав заяву про відмову від своїх вимог. Через це суд перестав розглядати справу й ухвалив повернути позивачу сплачене державне мито.
"Телеграф" писав раніше, яке майно належало коханці Януковича Полежай в Україні. З більшої частини нерухомості експрезидента та його коханки зняли арешт.