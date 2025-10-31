Шар метр на метр: самая крутая петуния цветет с апреля по ноябрь

У каждого цветка есть свои фанаты. Кому-то нравятся георгины, кто-то собирает разные сорта роз, но при этом всем, мало кто останется равнодушным к петуниям, особенно сортовым гибридам, способным цвести все лето.

Петунии — одни из самых популярных однолетних цветов. Чтобы вырастить эффектную клумбу из петуний, желательно не только правильно ухаживать, но и выбрать лучший сорт. Предлагаем обратить внимание на Тайдал Сильвер.

Тайдал сильвер не сдается даже в конце октября

Напомним, что осень — самое время снять черенки с понравившихся сортов, укоренить их, чтобы уже ранней весной эта красота снова расцвела. Либо готовьтесь закупиться семенами и самостоятельно с декабря-января растить крохотные растения в уверенной надежде на их красочное будущее.

Перебирая описание сортов петуний, не проходите мимо серии "Тайдал". Это крупноцветковый ампельный сорт, который в зависимости от цвета может называться Сильвер, Вейв, Ред велюр, Хот пинк, Пурпур. Все они красивы и эффектны, отличаются мощным ростом и большой прожорливостью к удобрениям, но по собственному опыту из них самых впечатляющий — это Тайдал сильвер, белый цветок с сиреневыми прожилками в серединке, нежный и мощный одновременно.

Одно растение нужно посадить в кашпо объемом от 50 литров минимум, и оно будет цвести, даже без обрезки, с конца апреля до ноября . Потрясающая обильность цветения позволяет создать шикарный эффект, ведь один цветок выглядит как шар метр на метр минимум, а при хорошем уходе и до полутора метров в обхвате. Гости и домочадцы будут в полном восторге, гарантировано!

Поливайте, кормите, отойдите в сторону и любуйтесь — Тайдал Сильвер великолепен

