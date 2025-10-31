Не дочекалась церемонії троянд: учасниця "Холостяка-14" раптово покинула шоу

На шоу відбувся перший конфлікт

У п'ятницю, 31 жовтня, в ефірі — третій випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Учасниця проєкту і володарка титулу "Міс Україна 2023" Софія Шамія вирішила покинути шоу з власної ініціативи ще до церемонії троянд.

Під час обговорення дівчат у будинку учасниця-косметологиня Оксана заявила про нещирість Софії. Вона розповіла, що під час спілкування поза камерами дівчина їй зневажливо відповідала і поводилась зверхньо. Також Оксана поділилась, що одна з клієнток зізналась, що чоловік зрадив їй з Шамією. Водночас тоді жінка перебувала при надії.

Після цього Софія заявила, що вона така, як є і вийшла з будинку. Дівчина зняла мікрофон і почала збирати речі додому. Інші учасниці запитали її, чому вона покинула обговорення, на що Шамія повідомила, що йде з проєкту. Під час випуску показали, що учасниця кладе валізу в авто й виїжджає з будинку.

Зазначимо, що Софія Шамія є переможницею конкурсу краси "Міс Україна 2023". Протягом 7 років дівчина займалася танцями. Зараз вона навчається у медичному виші та працює викладачем з фотопозування та дефіле.

