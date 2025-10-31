Не дождалась церемонии роз: участница "Холостяка-14" внезапно покинула шоу
На шоу произошел первый конфликт
В пятницу, 31 октября, в эфире — третий выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк". Участница проекта и обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия решила покинуть шоу по собственной инициативе еще до церемонии роз.
В ходе обсуждения девушек в доме участница-косметолог Оксана заявила о неискренности Софии. Она рассказала, что во время общения вне камер девушка ей пренебрежительно отвечала и вела себя высокомерно. Также Оксана поделилась, что одна из клиенток призналась, что муж изменил ей с Шамией. В то же время женщина была беременна.
После этого София заявила, что она такая, как есть, и вышла из дома. Девушка сняла микрофон и начала собирать вещи домой. Другие участницы спросили ее, почему она покинула обсуждение, на что Шамия сообщила, что уходит из проекта. Во время выпуска показали, что участница ставит чемодан в автомобиль и уезжает из дома.
Отметим, что София Шамия является победительницей конкурса красоты "Мисс Украина 2023". В течение 7 лет девушка занималась танцами. Сейчас она учится в медицинском вузе и работает преподавателем по фотопозированию и дефиле.
