Не дождалась церемонии роз: участница "Холостяка-14" внезапно покинула шоу

На шоу произошел первый конфликт

В пятницу, 31 октября, в эфире — третий выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк". Участница проекта и обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия решила покинуть шоу по собственной инициативе еще до церемонии роз.

В ходе обсуждения девушек в доме участница-косметолог Оксана заявила о неискренности Софии. Она рассказала, что во время общения вне камер девушка ей пренебрежительно отвечала и вела себя высокомерно. Также Оксана поделилась, что одна из клиенток призналась, что муж изменил ей с Шамией. В то же время женщина была беременна.

Участница "Холостяка", фото со страницы шоу в инстаграме

После этого София заявила, что она такая, как есть, и вышла из дома. Девушка сняла микрофон и начала собирать вещи домой. Другие участницы спросили ее, почему она покинула обсуждение, на что Шамия сообщила, что уходит из проекта. Во время выпуска показали, что участница ставит чемодан в автомобиль и уезжает из дома.

София Шамия покинула шоу, фото со страницы "Холостяка" в инстаграмме

Отметим, что София Шамия является победительницей конкурса красоты "Мисс Украина 2023". В течение 7 лет девушка занималась танцами. Сейчас она учится в медицинском вузе и работает преподавателем по фотопозированию и дефиле.

Участница шоу София Шамия, фото с ее инстаграм-страницы

София Шамия, фото с ее инстаграм-страницы

