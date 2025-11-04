Свято наближається: якою була перша реклама Coca-Cola, що стала символом зимових свят (відео)

Люди вважають, що нові відео Coca Cola вже не ті

Coca Cola випустила нову різдвяну рекламу, на цей раз відео повністю згенеровано ШІ. Багато кого це засмучує, люди кажуть, що відео здається штучним, в ньому немає колишньої "магії".

"Телеграф" вирішив згадати як виглядала перша реклама бренду зі словами "Свято наближається".

Як виглядала реклама Coca-Cola 1997 року

1995 року стартувала легендарна кампанія Holidays Are Coming з червоними вантажівками Coca-Cola, яку часто вважають найвідомішою різдвяною телерекламою бренду.

Але саме реклама Coca-Cola 1997 року — це справжній символ новорічного настрою, який ми всі так чекали перед святами та згадуємо донині. Саме там вперше прозвучала фраза, яка згодом стала моментально викликати передсвятковий настрій просто у "магічний" спосіб.

Нагадаємо, що у кадрі їхали вантажівки з яскравими вогнями, а люди каталися на ковзанці. Все було відзнято на реальних локаціях, а у сценах було задіяно багато людей. Особливо людям запам'яталися широко відкриті здивовані дитячі очі та посмішки, що передавали неймовірну енергетику.

Різдвяна реклама Coca-Cola 1997

Як виглядає сучасна реклама бренду

Сьогодні Coca-Cola повністю перейшла на промпт-виробництво відео без виїздів групи на натуру, без камери та освітлення. Цього року бренд вирішив обійтися няшними тваринками без зображення у рекламі людей не просто так.

2024 року компанію вже критикували за те, що в рекламі з’явилися "штучні люди" — Coca-Cola частково застосувала штучну генерацію, але вже тоді це викликало суперечки.

Різдвяна реклама Coca-Cola 2024-2025

Справа в психологічному ефекті "валлійської долини", коли зображення або персонаж виглядають майже як реальна людина, але не повністю. Через це у глядача виникає не симпатія, а навпаки — дискомфорт та тривога.

І хоча цьогоріч бренд позбувся проблеми через відмову від використання зображень людей у рекламі, частина глядачів сприймає нове різдвяне відео не як продовження традиції. Воно скоріше відчувається як технічна симуляція без зв’язку з тією самою "магією", що колись створювали реальні люди.

Різдвяна реклама Coca-Cola 2025-2026

