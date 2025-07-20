"Куди поліція дивиться?!" Реклама канабісу посеред міста під Дніпром викликала скандал

Думки користувачів мережі розділилися

У місті Самар на Дніпропетровщині помітили незвичну рекламу речовин на будівлі. Її розмістили прямо у центрі міста на видному місці.

Інформація про це була опублікована в одному із дніпровських пабліків у Telegram. На фотографії видно список товарів, які продає магазин.

На банері також є зображення QR-коду, який веде в інтернет-магазин цієї продукції.

У мережі обговорюють рекламу у Самарі. Фото: Труха.Дніпро.

У коментарях під посадою думки користувачів розділилися. Деякі вважають, що така реклама не місце в центрі говірки й у всіх людей на увазі. Інші вважають, що в цьому нічого такого немає.

У мережі обговорюють рекламу канабісу

У мережі обговорюють рекламу канабісу

У мережі обговорюють рекламу канабісу

У мережі обговорюють рекламу канабісу

У мережі обговорюють рекламу канабісу

Варто відзначити, що є широкий спектр препаратів на основі CBD, або канабідіолу — хімічної сполуки, яка виробляється коноплею. CBD, на відміну тетрагідроканабінолу або ТГК, не мають психоактивного ефекту і не викликають звикання.

CBD в Україні легальний із квітня 2021 року. У постанові Кабміну зазначено: "до речовини ізольованого канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку 2025 року в Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу. Йдеться про оральні краплі іспанського бренду.