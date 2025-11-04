Праздник приближается: какой была первая реклама Coca-Cola, ставшая символом зимних праздников (видео)

Люди считают, что новые видео Coca Cola уже не те

Coca Cola выпустила новую рождественскую рекламу, на этот раз видео полностью сгенерировано ИИ. Многих это огорчает, люди говорят, что видео кажется искусственным, в нем нет прежней "магии".

"Телеграф" решил вспомнить как выглядела первая реклама бренда со словами "Праздник приближается".

Как выглядела реклама Coca-Cola в 1997 году

В 1995 году стартовала легендарная кампания Holidays Are Coming с красными грузовиками Coca-Cola, которую часто считают самой известной рождественской телерекламой бренда.

Но именно реклама Coca-Cola 1997 года — это настоящий символ новогоднего настроения, которое мы все так ждали перед праздниками и вспоминаем по сей день. Именно там впервые прозвучала фраза, что впоследствии стала моментально вызывать предпраздничное настроение просто "магическим" способом.

Напомним, что в кадре ехали грузовики с яркими огнями, а люди катались на катке. Все было снято на реальных локациях, а в сценах было задействовано много людей. Особенно людям запомнились широко открытые изумленные детские глаза и улыбки, передававшие невероятную энергетику.

Рождественская реклама Coca-Cola 1997

Как выглядит современная реклама бренда

Сегодня Coca-Cola полностью перешла на промпт-производство видео без выездов группы на натуру, без камеры и освещения. В этом году бренд решил обойтись няшными зверьками без изображения в рекламе людей не просто так.

В 2024 году компанию уже критиковали за то, что в рекламе появились "искусственные люди" — Coca-Cola частично применила искусственную генерацию и уже тогда это вызвало споры.

Рождественская реклама Coca-Cola 2024-2025

Дело в психологическом эффекте "валлийской долины", когда изображения или персонаж выглядят почти как реальный человек, но не полностью. Поэтому у зрителя возникает не симпатия, а наоборот — дискомфорт и тревога.

И хотя в этом году бренд избавился от проблемы из-за отказа от использования изображений людей в рекламе, часть зрителей воспринимает новое рождественское видео не как продолжение традиции. Оно скорее ощущается как техническая симуляция без связи с той "магией", которую когда-то создавали реальные люди.

Рождественская реклама Coca-Cola 2025-2026

