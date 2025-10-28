Для родини, в теплицю чи на продаж: який сорт полуниці вибрати для ідеального врожаю

Багато дачників і фермерів цікавляться, які сорти полуниці найкраще вирощувати в теплицях, а які — у тунелях. Але найчастіше викликає інтерес полуниця, яка найкраще росте у відкритому ґрунті.

Полуниця — це і ласощі, і бізнес. Хтось хоче порадувати своїх близьких вирощеною власноруч смачною та корисною ягодою, а хтось — заробити на її продажу. У будь-якому випадку для цього потрібно вибрати надійний сорт.

Що потрібно знати:

Полуниця буває рання, середня, пізня та ремонтантна, що дозволяє розтягнути терміни дозрівання з весни до осені

Кожні 3-4 роки полуничник слід оновлювати. Для ремонтантних сортів ці терміни знижуються до 2-3 років

Полуницю можна вирощувати по-старому у відкритому ґрунті, а можна в тунелях і теплицях. Різні сорти у різних умовах показують різний результат!

Які бувають сорти полуниці

Кращі сорти полуниці для відкритого ґрунту: Альба, Верді, Румба, Апріка, Теа, Талія, Дженка, Мальвіна.

Ці сорти отримали високу оцінку виробників за універсальність в агротехніці та надійність у вирощуванні. Також особливої оцінки потребує висока якість ягідної продукції: рівномірність, відмінний смак та великий розмір.

Полуниця Альба

Для вирощування в тунелях найкраще саджати полуницю Флер, Альба, Клері, Румба та Корі. Використовуючи ці сорти у поєднанні з парниками тунельного типу, можна виростити ультра ранню ягоду, яка принесе гарний прибуток.

Полуниця Флер

Для забезпечення попиту на полуницю в осінній період у тунелі висаджуються ремонтантні сорти Флоренс, Вівара, Мурано, Сан-Андреас, Фурор.

Ремонтантна полуниця Вівара

Теплиці — найвитратніший спосіб вирощування полуниці, і не всякий сорт здатний продемонструвати повну віддачу в цих умовах. Найчастіше у теплиці професіонали висаджують Ельсанту, Молінг Століття чи Сенсейшен.

Полуниця Сенсейшен

Фото: posadka.com.ua

Як вибрати сорт полуниці?

Віддавайте перевагу перевіреним та надійним сортам, посадковий матеріал яких не завдасть особливої шкоди вашому гаманцю. Знаючи, як саме ви вирощуватимете солодку ягоду, можна зробити правильний вибір і згодом отримати масу задоволення від вирощування та вживання цих воістину народних ласощів.

