Для родини, в теплицю чи на продаж: який сорт полуниці вибрати для ідеального врожаю

Ірина Семчишина
Кращі сорти полуниці для відкритого ґрунту, тунелів та теплиць
Кращі сорти полуниці для відкритого ґрунту, тунелів та теплиць. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Багато дачників і фермерів цікавляться, які сорти полуниці найкраще вирощувати в теплицях, а які — у тунелях. Але найчастіше викликає інтерес полуниця, яка найкраще росте у відкритому ґрунті.

Полуниця — це і ласощі, і бізнес. Хтось хоче порадувати своїх близьких вирощеною власноруч смачною та корисною ягодою, а хтось — заробити на її продажу. У будь-якому випадку для цього потрібно вибрати надійний сорт.

Що потрібно знати:

  • Полуниця буває рання, середня, пізня та ремонтантна, що дозволяє розтягнути терміни дозрівання з весни до осені
  • Кожні 3-4 роки полуничник слід оновлювати. Для ремонтантних сортів ці терміни знижуються до 2-3 років
  • Полуницю можна вирощувати по-старому у відкритому ґрунті, а можна в тунелях і теплицях. Різні сорти у різних умовах показують різний результат!

Які бувають сорти полуниці

Кращі сорти полуниці для відкритого ґрунту: Альба, Верді, Румба, Апріка, Теа, Талія, Дженка, Мальвіна.

Ці сорти отримали високу оцінку виробників за універсальність в агротехніці та надійність у вирощуванні. Також особливої оцінки потребує висока якість ягідної продукції: рівномірність, відмінний смак та великий розмір.

Полуниця Альба
Полуниця Альба

Для вирощування в тунелях найкраще саджати полуницю Флер, Альба, Клері, Румба та Корі. Використовуючи ці сорти у поєднанні з парниками тунельного типу, можна виростити ультра ранню ягоду, яка принесе гарний прибуток.

Полуниця Флер
Полуниця Флер

Для забезпечення попиту на полуницю в осінній період у тунелі висаджуються ремонтантні сорти Флоренс, Вівара, Мурано, Сан-Андреас, Фурор.

Ремонтантна полуниця Вівара
Ремонтантна полуниця Вівара

Теплиці — найвитратніший спосіб вирощування полуниці, і не всякий сорт здатний продемонструвати повну віддачу в цих умовах. Найчастіше у теплиці професіонали висаджують Ельсанту, Молінг Століття чи Сенсейшен.

Полуниця Сенсейшен
Полуниця Сенсейшен

Фото: posadka.com.ua

Як вибрати сорт полуниці?

Віддавайте перевагу перевіреним та надійним сортам, посадковий матеріал яких не завдасть особливої шкоди вашому гаманцю. Знаючи, як саме ви вирощуватимете солодку ягоду, можна зробити правильний вибір і згодом отримати масу задоволення від вирощування та вживання цих воістину народних ласощів.

