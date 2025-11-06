Ідеально на продаж, джем та вино. ТОП-5 найкращих сортів літньої малини

Літня малина — дуже популярна і затребувана ягода. Які сорти найкращі і для яких цілей, садівникам-аматорам на замітку.

Осінь – найкращий час для посадки ягідних культур. Наприклад, саджанці малини, посаджені до морозів, вже наступного року порадують вас смачним і корисним урожаєм.

Малина ділиться на літню та ремонтантну. Перша рано входить у плодоношення, може бути раннього, середнього та пізнього терміну, потім вона відпочиває. А ремонтантна після короткочасної перерви плодоносить ще й восени . Кожна з них має пріоритети у цільовому використанні.

Літня малина — це масове збирання ягід у короткий період часу. Такі сорти цінуються для здачі на переробку, для продажу, для великих домашніх заготовок, на варення, джем, малиновий компот або навіть вино .

ТОП-5 найкращих сортів літньої малини:

Сорт Лячка (ще називають як Ляшка або Ляшко) – польська селекція, дуже врожайний сорт, велика ягода 6-8 грам, солодка та товарна. Врожайність до 15 т/га.

Малина Лячка. Фото: flora-ua.com

Туламін — ароматна гостя з Канади (10-12 т з гектара), шикарна для джемів та іншої переробки, включаючи заморожування. Ягода до 6 грамів.

Малина Тумалін. Фото: biosad.ua

Представник американської селекції Каскад Делайт схожий на Туламін, але все ж таки випереджає його за розміром ягід. Яскрава з блиском ягода універсальна у використанні, але може уражатися попелицею.

Малина Каскад Делайт. Фото: biosad.ua

Глен Файн — порівняно новий сорт із Шотландії, стійкий до спеки та негоди. Врожайність дуже висока, а ягода може сягати 10 грамів.

Маліна Глен Файн. Фото: posadka.com.ua

Октавія — це вже англійська селекція, причому належить до пізніх термінів дозрівання. Ягода 6-8 грам, щільна та важка, підходить для тривалого транспортування.

Малина Октавія. Фото: pitomnik.kiev.ua

Слід зазначити, що у останніх двох сортів хороша стійкість до грибкових захворювань . Це означає, що можна обійтися з мінімумом обробок або без них.

