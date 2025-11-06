Идеально на продажу, джем и вино. ТОП-5 лучших сортов летней малины

Летняя малина — очень популярная и востребованная ягода. Какие сорта самые лучшие и для каких целей, садоводам-любителям на заметку.

Осень — самое лучшее время для посадки ягодных культур. Например, саженцы малины, посаженные до наступления морозов, уже на следующий год порадуют вас вкусным и полезным урожаем.

Малина делится на летнюю и ремонтантную. Первая рано вступает в плодоношение, может быть раннего, среднего и позднего срока, потом она отдыхает. А ремонтантная после кратковременного перерыва плодоносит еще и осенью . Каждая из них имеет свои приоритеты в целевом использовании.

Летняя малина — это массовый сбор ягод в короткий период времени. Такие сорта ценятся для сдачи на переработку, для продажи, для внушительных домашних заготовок, будь то варенье, джем, малиновый компот или даже вино .

ТОП-5 наилучших сортов летней малины:

Сорт Лячка (еще называют как Ляшка или Ляшко) — польская селекция, очень урожайный сорт, крупная ягода 6-8 грамм, сладкая и товарная. Урожайность до 15 т на гектар.

Малина Лячка. Фото: flora-ua.com

Туламин — ароматная гостья из Канады (10-12 т с гектара), шикарная для джемов и прочей переработки, включая заморозку. Ягода до 6 грамм.

Малина Тумалин. Фото: biosad.ua

Представитель американской селекции Каскад Делайт похож на Туламин, но все же опережает его по размеру ягод. Яркая с блеском ягода универсальна в использовании, но может поражаться тлей.

Малина Каскад Делайт. Фото: biosad.ua

Глен Файн — сравнительно новый сорт из Шотландии, устойчивый к жаре и непогоде. Урожайность очень высокая, а ягода может достигать 10 грамм.

Малина Глен Файн. Фото: posadka.com.ua

Октавия — это уже английская селекция, причем относится к поздним срокам созревания. Ягода 6-8 грамм, плотная и тяжелая, подходит для длительной транспортировки.

Малина Октавия. Фото: pitomnik.kiev.ua

Нужно отметить, что у последних двух сортов отменная устойчивость к грибковым заболеваниям . Это значит, что можно обойтись с минимумом обработок или вовсе без них.

