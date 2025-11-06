Які квіти сіяти під зиму: мінімум клопоту та шикарний квітник навесні забезпечений

Глибокої осені можна заздалегідь подбати про майбутній квітник. Адже є квіти, що сіють під зиму, щоб отримати максимальний декоративний ефект.

Наші руки не для нудьги, і навіть глибокої осені садівникам-аматорам є чим зайнятися. Наприклад, посіяти квіти. Мінімум турбот, зате з ранньої весни декоративні рослини тішитимуть вас та ваших близьких.

Великим плюсом у підзимовому посіві є той факт, що за місяці, проведені в холодній землі, насіння пройде стратифікацію. Так називається агротехнічний прийом, при якому насіння піддається впливу низьких температур і високої вологості, після чого краще сходить і буде загартоване проти хвороб і шкідників.

Які квіти можна посіяти на зиму?

Однорічні: чорнобривці, календула, космея, аліссум (бурачок), годеція, лаватера, айстра, ешшольція, флокс Друммонда, мак та інші.

Багаторічні: лаванда, арабіс (резуха), гейхера, примула, деревій, вечірниця матрони ("нічна фіалка"), морозник та низка інших.

Як правильно садити квіти восени

Посів проводиться у підготовлені грядки, скопані, звільнені від коріння бур’янів, удобрені компостом та/або мінеральними добривами (наприклад, калімаг та суперфосфат по 50 грамів на квадратний метр). Чим більше насіння за розміром, тим глибше його потрібно розташувати . Обов’язково позначте місце посіву якимсь покажчиком, щоб навесні випадково не затоптати або не закопати заново.

Важливо: якщо насіння дуже дрібне, а особливо якщо йдеться про дорогі сорти, все ж таки краще їх висівати в кімнатних умовах, стратифікуючи за допомогою звичайної морозилки.

Ось приклад, як виглядає "синя" клумба з петунії "Івнінг сенсейшен", троянди "Блу фо ю" та флоксу Друммонда. Останній герой був посіяний ще у грудні минулого року, щоб потім весь сезон сяяти у квітнику:

Чудова компанія з декоративного маку та вечірниці матрони ("нічної фіалки")

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які дешеві засоби можна додати до ґрунту восени, щоб захистити його від хвороб та шкідників.