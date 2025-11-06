Які квіти сіяти під зиму: мінімум клопоту та шикарний квітник навесні забезпечений
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Глибокої осені можна заздалегідь подбати про майбутній квітник. Адже є квіти, що сіють під зиму, щоб отримати максимальний декоративний ефект.
Наші руки не для нудьги, і навіть глибокої осені садівникам-аматорам є чим зайнятися. Наприклад, посіяти квіти. Мінімум турбот, зате з ранньої весни декоративні рослини тішитимуть вас та ваших близьких.
Великим плюсом у підзимовому посіві є той факт, що за місяці, проведені в холодній землі, насіння пройде стратифікацію. Так називається агротехнічний прийом, при якому насіння піддається впливу низьких температур і високої вологості, після чого краще сходить і буде загартоване проти хвороб і шкідників.
Які квіти можна посіяти на зиму?
- Однорічні: чорнобривці, календула, космея, аліссум (бурачок), годеція, лаватера, айстра, ешшольція, флокс Друммонда, мак та інші.
- Багаторічні: лаванда, арабіс (резуха), гейхера, примула, деревій, вечірниця матрони ("нічна фіалка"), морозник та низка інших.
Як правильно садити квіти восени
Посів проводиться у підготовлені грядки, скопані, звільнені від коріння бур’янів, удобрені компостом та/або мінеральними добривами (наприклад, калімаг та суперфосфат по 50 грамів на квадратний метр). Чим більше насіння за розміром, тим глибше його потрібно розташувати. Обов’язково позначте місце посіву якимсь покажчиком, щоб навесні випадково не затоптати або не закопати заново.
Важливо: якщо насіння дуже дрібне, а особливо якщо йдеться про дорогі сорти, все ж таки краще їх висівати в кімнатних умовах, стратифікуючи за допомогою звичайної морозилки.
Ось приклад, як виглядає "синя" клумба з петунії "Івнінг сенсейшен", троянди "Блу фо ю" та флоксу Друммонда. Останній герой був посіяний ще у грудні минулого року, щоб потім весь сезон сяяти у квітнику:
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які дешеві засоби можна додати до ґрунту восени, щоб захистити його від хвороб та шкідників.