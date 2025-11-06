Какие цветы сеять под зиму: минимум хлопот и шикарный цветник весной обеспечен
Глубокой осенью можно заранее позаботиться о будущем цветнике. Ведь есть цветы, которые сеют под зиму, чтобы получить максимальный декоративный эффект.
Наши руки не для скуки, и даже глубокой осенью садоводам-любителям есть чем заняться. Например, посеять цветы. Минимум хлопот, зато с ранней весны декоративные растения будут радовать вас и ваших близких.
Большим плюсом в подзимнем посеве является тот факт, что за месяцы проведенные в холодной земле семена пройдут стратификацию. Так называется агротехнический прием, при котором семена подвергаются воздействию низких температур и высокой влажности, после чего лучше всходят и будут более закаленными против болезней и вредителей.
Какие цветы можно посеять на зиму:
- Однолетние: бархатцы, календула, космея, алиссум, годеция, лаватера, астра, эшшольция, флокс Друммонда, мак и прочие.
- Многолетние: лаванда, арабис, гейхера, примула, тысячелистник, вечерница матроны ("ночная фиалка"), морозник и ряд других.
Как правильно садить цветы осенью
Посев производится в подготовленные грядки, вскопанные, освобожденные от корней сорняков, удобренные компостом и/или минеральными удобрениями (например, калимаг и суперфосфат по 50 грамм на квадратный метр). Чем крупнее семечко, тем глубже его нужно расположить. Обязательно отметьте место посева каким-нибудь указателем, чтобы весной случайно не затоптать или не вскопать заново.
Важно: если семена очень мелкие, а особенно если речь идет о дорогостоящих сортах, все же лучше их высевать в комнатных условиях, стратифицируя при помощи обычной морозилки.
Вот пример, как выглядит "синяя" клумба из петунии "Ивнинг сенсейшен", розы "Блу фо ю" и флокса Друммонда. Последний герой был посеян еще в декабре прошлого года, чтобы потом весь сезон блистать в цветнике:
