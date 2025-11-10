Останній ретроградний Меркурій у 2025 році. Чотири головні помилки, які зіпсують вам життя

Збільшується ризик непорозумінь і життєвих помилок

У цей час – з 9 по 29 листопада – триває третій період ретрограду Меркурія і останній у 2025 році, який проходить через знаки Стрільця та Скорпіона. Це не просто "готуйтеся до проблем", а шанс зупинитися, переосмислити ситуацію та повернутися до невирішених питань.

Про це розповідає український астролог Сніжана astrolog_s.s. Згідно з її прогнозом, Меркурій вже почав свій ретроградний рух у знаку Стрільця, а згодом він зануриться у Скорпіона.

Тема періоду: правда, глибина, очищення, слова. Це подорож від гучних слів — до глибокої правди зазначає астролог

Несподівані повороти долі

У листопадовий ретроградний Меркурій підвищується ризик непорозумінь у спілкуванні: помилки у листах, повідомленнях, тлумаченнях. Можливі зміни чи затримки у подорожах та пересуваннях, технічні збої та непередбачувані нюанси з документами. Також можуть нагадати про себе старі справи та проєкти. Це — найкращий час для переосмислення, перегляду планів і завершення того, що відкладали.

Що суворо не можна робити:

Підписувати важливі договори чи починати великий проєкт.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Різких змін та імпульсивних рішень: переїзди, великі покупки, кардинальні рішення.

Ігнорувати сигнали: "щось тут не так" — краще зупинитись, перевірити, ніж пізніше виправляти.

Відмовлятись від відповідальності. Навіть якщо планети "грають", ми все одно маємо свій вибір.

Як не притягнути проблеми у "ретроград"

Перегляньте виконання поточних справ — чи все зроблено, чи не потрібно щось доробити/поправити.

Виділіть час на рефлексію: що в моєму житті потребує завершення або переоцінки?

Будьте уважні до людей і слів: слухайте більше, ставте питання, уточнюйте, бо пояснення можуть бути неочевидні.

Зробіть резервні плани: якщо подорож або важлива угода — план "Б" не зайвий.

Використовуйте цей час для творчості, внутрішньої роботи: медитація, ведення щоденника, мистецтво — все, що стимулює усвідомлення.

