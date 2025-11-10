Последний ретроградный Меркурий в 2025 году. Четыре главные ошибки, которые испортят вам жизнь

Увеличивается риск недоразумений и жизненных ошибок

В настоящее время – с 9 по 29 ноября – длится третий период ретрограда Меркурия и последний в 2025 году, проходящий через знаки Стрельца и Скорпиона. Это не просто "готовьтесь к проблемам", а шанс остановиться, переосмыслить ситуацию и вернуться к нерешенным вопросам.

Об этом рассказывает украинский астролог Снежана astrolog_s.s. Согласно ее прогнозу, Меркурий уже начал свое ретроградное движение в знаке Стрельца, а впоследствии он погрузится в Скорпиона.

Тема периода: правда, глубина, очищение, слова. Это путешествие от громких слов – к глубокой правде отмечает астролог

Неожиданные повороты судьбы

В ноябрьском ретроградном Меркурии повышается риск недоразумений в общении: ошибки в письмах, сообщениях, толкованиях. Возможны изменения или задержки в путешествиях и передвижениях, технические сбои и нюансы с документами. Также могут напомнить о себе старые дела и проекты. Это лучшее время для переосмысления, пересмотра планов и завершения того, что откладывали.

Что строго нельзя делать:

Подписывать важные договоры или начинать крупный проект.

Резкие изменения и импульсивные решения: переезды, большие покупки, кардинальные решения.

Игнорировать сигналы: "что-то здесь не так" — лучше остановиться, проверить, чем позже исправлять.

Отказываться от ответственности. Даже если планеты "играют", мы все равно имеем свой выбор.

Как не привлечь проблемы в "ретроград"

Просмотрите выполнение текущих дел — все ли сделано, не нужно ли что-то доделать/исправить.

Выделите время на рефлексию: что в моей жизни требует завершения или переоценки?

Будьте внимательны к людям и словам: слушайте больше, задавайте вопросы, уточняйте, потому что объяснения могут быть неочевидны.

Сделайте резервные планы: если путешествие или важное соглашение – план "Б" не лишний.

Используйте это время для творчества, внутренней работы: медитация, ведение дневника, искусство – все, что стимулирует осознание.

