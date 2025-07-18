Чекаємо на колишніх: новий ретроградний Меркурій сполохав українців

Він триватиме майже три тижні

Українці вже почали жартувати з ретроградного Меркурія, хоч цей період тільки почався і триватиме майже 3 тижні аж до 11 серпня. У мережі з'явилось чимало відповідних мемів.

"Телеграф" зібрав найкращі з них. Зауважимо, що ретроградний Меркурій — це астрономічне явище, при якому виникає ілюзія руху планети Меркурій у зворотному напрямку.

Чимало людей вірять, що це може впливати на їх життя та навіть нести небезпеку. Однак поширенню такої думки сприяють відповідні експерти — тарологи, нумерологи, астрологи тощо. Наразі ж офіційно і науково не доведено вплив ретроградного руху Меркурія на людей чи планету.

Однак це не заважає українцям жартувати щодо цієї події. Доволі часто агресивну поведінку, якісь негаразди люди пов'язують з ретроградним Меркурієм, тому дехто досить вдало проілюстрував це у відео з курками та півнями та у мемі з кошеням. Не обійшлось і без жартів про повернення колишніх та проблеми на роботі.

У коментарях користувачка відмітила, що дата завершення відпустки збігається з кінцем ретроградного Меркурія. А хтось просто додав, що з 18 липня по 11 серпня, "як не старайся біди не уникнути".

Нагадаємо, нещодавно одразу кілька торнадо накрило Одеську область. Чоловіки, які знімали незвичайне явище, нарахували п'ять смерчів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з магнітними бурями до кінця тижня.