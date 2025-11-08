Зима буде на 2 градуси теплішою за норму? Головний прогноз кліматолога на 2026 рік

Тенденція теплих зим продовжить зберігатись

Цього річна зима в Україні може бути на 1-2 градуси теплішою за кліматичні норми. Протягом десятиліть кліматологи фіксують тенденцію м'яких зим.

Про це "Телеграфу" розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) в матеріалі "Тепліше, вологіше, слизькіше: прогноз на зиму, який здивує навіть скептиків".

Як каже Балабух, Національна лабораторія дослідження атмосфери і океану США (NOAA), Європейський центр середньотермінових прогнозів (ECMWF) вже спрогнозували, яка зима 2025-2026 може бути в Україні. Ймовірніше українців очікує досить теплий сезон, ніж зазвичай. Навіть тепліше за попередні роки.

"Середня температура повітря за сезон очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть", — каже кліматолог.

Зима в Києві в 70-ті роки

За її словами, на тлі глобального потепління зима в Україні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Українці вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, хоча колись вони були і в Києві. Ба більше, навіть 20-градусні морози вже трапляються рідко.

Таким чином тривалість кліматичної зими скорочується, адже температура повітря постійно зростає. І нові розрахунки кліматологів свідчать про те, що така тенденція продовжить зберігатись.

